OSN vyzvala maďarskú vládu, aby ukončila stav núdze kvôli migrácii

Vyhlásenia maďarskej vlády týkajúce sa migračnej krízy, prípadne nadchádzajúcej utečeneckej vlny nie sú ničím podložené, povedal na budapeštianskej tlačovej konferencii predstaviteľ OSN.

Budapešť 17. júla (TASR) - Na ukončenie stavu núdze v dôsledku masovej migračnej krízy vyhláseného v roku 2015 vyzval v stredu maďarskú vládu osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva migrantov Felipe González Morales po návšteve hraničných priechodov v Röszke a v Tompe na juhu krajiny.



"Vyhlásenia maďarskej vlády týkajúce sa migračnej krízy, prípadne nadchádzajúcej utečeneckej vlny nie sú ničím podložené. V takomto zmysle by mohla vyhlásiť stav núdze ktorákoľvek krajina sveta," povedal na budapeštianskej tlačovej konferencii predstaviteľ OSN. Podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava spravodajca uplynulý týždeň preveroval príslušné platné maďarské zákony, politiku vlády, ako aj vplyvy krokov kabinetu na ľudské práva utečencov a migrantov.



Denník podotýka, že Morales pricestoval na pozvanie maďarskej vlády, že mal možnosť vidieť všetky utečenecké zariadenia na južných hraniciach a rokovať s predstaviteľmi občianskych i vládnych organizácií.



Podľa jeho slov počet migrantov prichádzajúcich do Maďarska významne klesol oproti počtu spred štyroch rokov, odkedy väčšina poslancov vládnej strany Fidesz každý polrok predlžuje stav núdze pre masovú migráciu.



"Vzhľadom na blížiace sa ukončenie súčasnej etapy krízového stavu 7. septembra rozhodne odporúčam Maďarsku, aby prehodnotila terajší skutočný stav migrácie, a okamžite ukončilo takzvaný núdzový stav a príslušné obmedzujúce opatrenia," zdôraznil.



Spravodajca poznamenal, že v čase jeho návštevy maďarsko-srbského hraničného pásma zo Srbskej strany nevstúpil na maďarské územie ani jeden prisťahovalec. Povedal, že všade videl ploty z ostnatého drôtu, dokonca ešte aj na strechách kontajnerov zriadených pre utečenecké detí bez sprievodu, utečenecké rodiny s malými deťmi či tehotné ženy.



Morales vyzval vládu, aby rodiny utečencov s malými deťmi umiestnila do otvorených zariadení pre migrantov, v ktorých je v súčasnosti iba 11 cudzincov, vrátane piatich detí. V závere ostro kritizoval proces vyhostenia, v rámci ktorého odmietnutých žiadateľov umiestňujú v tranzitnej zóne oddelene a stáva sa, že im občas odmietnu poskytnúť stravu.



Krízový stav okrem iného umožní vyslanie armády, aby pomohla polícii so strážením hraníc či inými aktivitami súvisiacimi s prichádzajúcimi migrantmi.



V Maďarsku vstúpili 15. septembra 2015 do platnosti prísnejšie pravidlá pre osoby ilegálne prekračujúce hranice krajiny, pričom sa zvýšili aj tresty odňatia slobody pre pašerákov ľudí. Maďarský parlament 4. septembra 2015 schválil súbor zákonov zameraných na obmedzenie prílevu ilegálnych migrantov do krajiny.



