OSN vyzvala na lepšiu reguláciu špionážnych technológií

Ženeva 19. júla (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) vyjadrila v pondelok znepokojenie v súvislosti s tvrdeniami, že vlády niektorých krajín využili izraelský sledovací softvér na preniknutie do mobilných telefónov aktivistov, novinárov a ďalších činiteľov. Svetová organizácia zdôraznila naliehavú potrebu lepšej regulácie špionážnych technológií. Informuje o tom agentúra AFP.



Tvrdenia o špionážnom softvéri Pegasus "potvrdzujú naliehavú potrebu lepšie regulovať obchod, presun a využitie sledovacích technológií a zaistiť prísny dozor a autorizáciu," uviedla vo vyhlásení vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová.



Spoločné vyšetrovanie novín The Washington Post, The Guardian, Le Monde a ďalších médií odhalilo pravdepodobne oveľa rozsiahlejšiu špionáž, než sa predtým predpokladalo v súvislosti s využitím škodlivého softvéru Pegasus od izraelskej spoločnosti NSO Group, píše AFP. Softvér je schopný zapnúť mikrofón či kameru na mobilnom zariadení a zbierať jeho dáta.



Bacheletová označila tieto odhalenia za "extrémne znepokojujúce" a uviedla, že "podľa všetkého potvrdzujú najhoršie obavy z potenciálneho zneužívania sledovacích technológií". Ako pripomenula, OSN opakovane poukazovala na nebezpečenstvo zneužitia špionážnych nástrojov zo strany úradov na vniknutie do telefónov a počítačov legitímnych novinárov, aktivistov a politických oponentov v mene bezpečnosti verejnosti.



Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva uviedla, že sledovacie opatrenia môžu byť odôvodnené len "za presne definovaných okolností, s legitímnym cieľom" ako "vyšetrovanie závažných zločinov a vážnych bezpečnostných hrozieb".



"Keď sú nedávne tvrdenia o využití Pegasu čo i len čiastočne pravdivé, tak sa s úplnou beztrestnosťou opakovane prekračovali hranice," podotkla Bacheletová. Dodala, že spoločnosti vyvíjajúce sledovacie technológie by mali zabezpečiť, aby tieto technológie neboli zneužívané na porušovanie ľudských práv.