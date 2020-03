OSN vyzvala na prímerie v Sýrii v snahe umožniť boj s koronavírusom

Bejrút 24. marca (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen vyzval v utorok na celoštátne prímerie v tejto blízkovýchodnej krajine. Jeho cieľom má byť zlepšiť reakciu na šírenie nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



Vláda v Damasku zatiaľ hlásila iba jeden prípad ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2. Rastú však obavy, že vírus sa môže rýchlo rozšíriť do najzraniteľnejších komunít vojnou spustošenej krajiny.



"Sýrčania sú akútne zraniteľní, čo sa týka ochorenia COVID-19. Zdravotnícke zariadenia sú zničené alebo znefunkčnené," povedal Pedersen. "Je tam nedostatok kľúčového lekárskeho vybavenia a zdravotníckych profesionálov," konštatoval.



Humanitárni pracovníci varujú, že Sýria, kde bolo len na severozápade od decembra vysídlených približne milión ľudí, je osobitne zraniteľná.



"Aby sme mohli čeliť tomuto nebezpečenstvu, dlhodobo trpiaci sýrsky ľud zúfalo potrebuje trvalé obdobie pokoja v celej krajine rešpektované všetkými stranami," povedal Pedersen. Vyzval tiež na hromadné prepustenie väzňov a na úplný a trvalý humanitárny prístup do všetkých častí krajiny.



Humanitárna organizácia Medzinárodný záchranný výbor (IRC) tento týždeň varovala, že nákaza novým koronavírusom v severnej Sýrii by mohla byť jednou z najhorších, akú svet kedy zažil.