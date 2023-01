OSN vyzvala na ukončenie nekonečnej špirály násilia na Západnom brehu

Ženeva 27. januára (TASR) — Organizácia Spojených národov (OSN) vyzvala v piatok na ukončenie "nekonečnej špirály násilia" na okupovanom západnom brehu Jordánu. Urobila tak po tom, čo pri štvrtkovom zásahu izraelskej armády v utečeneckom tábore v meste Džanín na okupovanom západnom brehu Jordánu zahynulo vo štvrtok deväť Palestínčanov vrátane staršej ženy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Sme veľmi znepokojení prudkým nárastom obetí v radoch Palestínčanov počas izraelských operácií na okupovanom Západnom brehu," uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) na sociálnej sieti Twitter.



"V tomto roku zatiaľ: 28 zabitých. V roku 2022: 152 zabitých... Táto nekonečná špirála násilia sa musí skončiť. Všetci, ktorí sú zodpovední za násilnosti, musia byť braní na zodpovednosť," dodal OHCHR.



Osobitní spravodajcovia OSN pre boj proti terorizmu, svojvoľným popravám a ľudské práva na okupovaných palestínskych územiach v piatok odsúdili záťah v Džaníne. "K žiadnemu takémuto násiliu by nedošlo, ak by Izrael okamžite a bezpodmienečne ukončil svoju nezákonnú, pol storočia trvajúcu okupáciu, ako to vyžaduje medzinárodné právo," uviedli v spoločnom vyhlásení.



"Opäť pripomíname, že kým Izrael zostane okupačnou mocnosťou, má povinnosť zabezpečiť ochranu, bezpečnosť a blaho palestínskeho ľudu žijúceho pod jeho okupáciou," uviedli experti, ktorí nehovorili v mene OSN.