OSN vyzvala na zlepšenie starostlivosti o predčasne narodené deti

Ženeva 10. mája (TASR) — Približne jedno z desiatich detí sa v globálnom meradle narodí predčasne a takmer jedno z 13 zomiera v dôsledku komplikácií spojených s predčasným pôrodom. Konštatuje sa to v správe Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Detského fondu OSN (UNICEF) a organizácie Partnerstvo pre zdravie matiek, novorodencov a detí (PMNCH), ktorú zverejnili v stredu v Ženeve. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V rokoch 2010 - 2020 sa predčasne, teda ešte pred 37. týždňom tehotenstva, narodilo 152 miliónov detí. To, či predčasne narodené dieťa prežije, závisí podľa správy od toho, kde príde na svet. V krajinách s vysokými príjmami prežije deväť z desiatich detí dokonca aj v prípade, že sa narodia pred 28. týždňom tehotenstva. V krajinách s nízkymi príjmami prežije len jedno z desiacich takýchto detí.



Správa poznamenáva, že predčasne narodené deti, ktoré prežijú, môžu mať i v bohatých krajinách doživotné zdravotné následky. Riziko postihnutí a oneskoreného vývoja je u nich vyššie než u detí narodených po 40. týždni tehotenstva.



K približne dvom tretinám predčasných pôrodov dochádza v južnej Ázii a Afrike, teda v oblastiach, kde je riziko úmrtia takýchto detí najvyššie.



Zdravotné riziko pre ženy i deti zvyšujú konflikty, klimatická zmena a znečistenie životného prostredia. Práve znečistenie prostredia prispelo k šiestim miliónom z celkového počtu zhruba 13,2 milióna predčasných pôrodov v roku 2020. Rizikovým faktorom pre predčasný pôrod je tiež nízky vek matky.



Autori správy vyzývajú, aby mali ženy prístup k starostlivosti týkajúcej sa sexuálneho a reprodukčného zdravia počas tehotenstva a pôrodu. Vlády musia podľa nich venovať väčšiu pozornosť otázke predčasných pôrodov a investovať do zlepšenia starostlivosti o tehotné ženy.