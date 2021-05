OSN vyzvala palestínske vedenie, aby stanovilo nový termín volieb

New York/Ramalláh 2. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov vyzvala palestínske vedenie, aby stanovilo nový termín parlamentných volieb, ktoré boli pôvodne naplánované na koniec mája. Informoval o tom v nedeľu spravodajský portál Palestine Chronicle.



OSN reagovala na rozhodnutie palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, ktorý v piatok oznámil odklad parlamentných volieb, a to až dovtedy, kým Izrael povolí hlasovanie voličom z okupovaného východného Jeruzalema.



V reakcii na toto Abbásovo rozhodnutie sa v sobotu na západnom brehu rieky Jordán aj v pásme Gazy konali protestné zhromaždenia, na ktorých sa zúčastnili stovky ľudí.



Sulajmán abú Sittá, ktorý je na kandidátnej listine radikálneho hnutia Hamas, počas zhromaždenia v meste Rafah na juhu pásma Gazy uviedol, že "ľudia sú nahnevaní" na palestínsku samosprávu za odklad volieb. "Odloženie volieb je politický hriech," dodal.



Tento člen politického predsedníctva Hamasu oznámil, že hnutie konzultuje s rôznymi politickými stranami a kandidátmi ďalšie kroky, ktorých cieľom je zabrániť tomu, aby Palestínčania prišli o svoje volebné právo.



"Hamas rešpektuje všetky vrstvy palestínskej spoločnosti a chce s každým viesť reálne rokovania s cieľom dosiahnuť stratégiu pre ďalšiu fázu" politického vývoja, vysvetlil predstaviteľ Hamasu Hisám Badrán.



Podľa pôvodných plánov sa parlamentné voľby na palestínskych územiach mali konať 22. mája a hlasovanie v prezidentských voľbách bolo naplánované na 31. júla.



Abbás svoje rozhodnutie oznámil v noci na piatok v televíznom prejave, ktorý bol odvysielaný po jeho stretnutí so zástupcami viacerých palestínskych politických frakcií.



V prejave uviedol, že parlamentné a prezidentské voľby na palestínskych územiach budú odložené a hlasovanie sa uskutoční až vtedy, keď v ňom bude zaručená účasť obyvateľov východného Jeruzalema.



Palestínska volebná komisia pritom nedávno ubezpečila, že môže zriadiť volebné miestnosti v mestách v blízkosti Jeruzalema ležiacich na okupovanom Západnom brehu Jordánu.



Abbás však vo štvrtok večer túto možnosť odmietol s tým, že chce, aby sa hlasovalo v Jeruzaleme, a aby tam politické strany mohli viesť svoju predvolebnú kampaň.



Izrael doteraz nezaujal oficiálne stanovisko k otázke hlasovania Palestínčanov vo východnom Jeruzaleme, ktorý považuje za svoje zvrchované územie. V uplynulých týždňoch však na okupovaných územiach zadržal niekoľko kľúčových osobností Hamasu.



Dohady o tom, že Abbás voľby zruší sa objavili už pred niekoľkými týždňami.



Podľa pozorovateľov súviseli najmä s tým, že Hamas by v parlamentných voľbách mohol dosiahnuť dobrý výsledok, a to pre zväčšujúce sa rozpory vnútri Abbásovho Fatahu.



Hamas ovláda pásmo Gazy - územie s dvoma miliónmi obyvateľov -, ale snaží sa rozšíriť svoj vplyv aj na Západný breh Jordánu, kde žije 2,8 milióna Palestínčanov a kde vládne hnutie Fatah.



Oznámenie o odklade volieb okamžite vyvolalo kritiku mnohých Palestínčanov, a najmä nádejných prvovoličov, ku ktorým patria všetci Palestínčania mladší ako 34 rokov. Naposledy sa totiž voľby na palestínskych územiach konali pred 15 rokmi.



Abbásovo oznámenie o odklade volieb sa objavilo v deň, keď sa mala začať predvolebná kampane a už prebiehali prípravy na hlasovanie, do ktorého boli zaregistrované tisíce prvovoličov a viac ako tri desiatky kandidátnych listín.