OSN vyzvala Rusko a Ukrajinu na obnovu mierových rokovaní

Ženeva 19. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov vo štvrtok vyzvala Rusko a Ukrajinu, aby nadviazali na svoje kontakty i spoluprácu, vďaka ktorým prebehla evakuácia Ukrajincov z oceliarní Azovstaľ v obliehanom meste Mariupol, a obnovili mierové rokovania. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Tieto (evakuačné) operácie by sa neuskutočnili, nebyť spolupráce medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou," povedal novinárom koordinátor humanitárnej pomoci OSN Martin Griffiths. Skutočnosť, že spolupráca medzi oboma krajinami fungovala v tomto prípade lepšie ako v predchádzajúcich týždňoch podľa jeho slov naznačuje, že medzi krajinami "je na čom stavať".



Griffiths vyzval Moskvu a Kyjev na obnovenie mierových rokovaní, ktoré sa konali v Turecku. "Musíme sa vrátiť k rokovaciemu stolu," dodal v tejto súvislosti.



Turecko ešte v marci usporiadalo mierové rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom v Antalyi a v Istanbule. Stretli sa na nich ministri zahraničných vecí oboch krajín Dmytro Kuleba a Sergej Lavrov. Neskôr rokovania pokračovali virtuálne, nie však na ministerskej úrovni.



Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v utorok uviedol, že mierové rokovania medzi Kyjevom a Moskvou sú teraz pozastavené a Rusko obvinil zo "stereotypného zmýšľania". Pozastavenie následne potvrdila aj Moskva s tým, že "Ukrajina sa prakticky stihla z rokovacieho procesu".



Griffiths vo štvrtok zdôraznil aj naliehavú potrebu obnoviť dodávky ukrajinského obilia do sveta. Vojna totiž podľa jeho slov zhoršuje globálnu potravinovú krízu, ktorá by mohla viesť k dlhoročnému hladomoru vo svete. Z Ukrajiny pritom pochádza 12 percent celosvetovej produkcie pšenice, 15 percent kukurice a 50 percent slnečnicového oleja.