OSN vyzvala Rusko, aby prestalo útočiť na energetickú infraštruktúru
Kyjev tvrdí, že útoky sú pokusom o podkopanie morálky a oslabenie odporu Ukrajincov.
Autor TASR
Ženeva 12. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov vo štvrtok vyzvala Rusko, aby prestalo útočiť na energetické zariadenia na Ukrajine. Takéto útoky na energetickú infraštruktúru uvrhli počas najchladnejšej zimy za uplynulé štyri roky vojny do tmy celé mestá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Moskva zintenzívnila útoky tohto typu a v noci na štvrtok vykonala ďalší, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia.
„Bezohľadné útoky Ruskej federácie na energetickú infraštruktúru na Ukrajine pripravujú už aj tak dlho trpiace civilné obyvateľstvo o dostatok tepla, vody a elektriny v neznesiteľne krutej a temnej zime,“ uviedol vo vyhlásení vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.
Ako dodal, civilisti sú vystavení neustálemu bombardovaniu a aktuálne musia čeliť teplotám až do mínus 20 stupňov Celzia.
„Včera v noci Ruská federácia opäť vykonala rozsiahly útok zameraný na energetickú infraštruktúru po celej Ukrajine. Státisíce civilistov sa zobudili bez elektriny a kúrenia,“ zdôraznil vysoký komisár OSN pre ľudské práva.
„Cielenie na civilnú infraštruktúru je podľa medzinárodného humanitárneho práva zakázané. Vyzývam Ruskú federáciu, aby tieto útoky okamžite zastavila,“ vyhlásil Türk.
Zároveň poukázal na to, že dôsledky takýchto útokov ovplyvnili všetky oblasti civilného života. Milióny domácností majú elektrinu len niekoľko hodín denne, nevykurované školy museli svoje priestory zatvoriť a prístup k lekárskej starostlivosti je obmedzený, upozornil.
Kyjev tvrdí, že útoky sú pokusom o podkopanie morálky a oslabenie odporu Ukrajincov.
Moskva popiera, že by sa zameriavala na ukrajinských civilistov, od začiatku rozsiahlej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 však ruské jednotky zabili tisíce ľudí, pripomenula AFP.
