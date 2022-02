OSN vyzýva Taliban, aby poskytol informácie o nezvestných aktivistkách

Kábul 4. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov vyzvala militantné hnutie Taliban, ktoré vládne v Afganistane, aby poskytlo informácie o dvoch aktivistkách, ktoré boli tento týždeň údajne zadržané v Kábule. Počet nezvestných aktivistiek v Afganistane od začiatku roka stúpol na štyri, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Misia OSN v Afganistane (UNAMA) vo štvrtok večer vyhlásila, že naliehavo požaduje informácie týkajúce sa údajného zadržania aktivistiek. "OSN opätovne vyzýva na prepustenie všetkých aktivistiek, ktoré 'zmizli', a ich príbuzných," napísala organizácia na Twitteri.



Mimoriadna vyslankyňa USA pre Afganistan Rina Amiriová tiež apelovala na Taliban, aby rešpektoval práva žien. "Ak chce Taliban získať u Afgancov a vo svete legitimitu, musí rešpektovať ľudské práva Afgancov – najmä žien," napísala na Twitteri.



Hoci UNAMA mená zadržaných žien nezverejnila, jedna z aktivistiek pod podmienkou anonymity pre AFP uviedla, že išlo o zubárku Zahru Mohammadíovú a Mursúl Ajárovú. Druhú menovanú zatkli v stredu po tom, čo si jej kolega vypýtal adresu, aby jej mohol priniesť výplatu. "Takto ju chytili do pasce. Taliban ju našiel a zadržal," povedal zdroj AFP s tým, že zadržali i jej otca.



Po proteste v hlavnom meste Kábul v januári účastníci nahlásili, že aktivistky Tamaná Zarjábová Parjáníová a Parwána Ibráhímchílová sú nezvestné. Obavy o ne i štyroch ich príbuzných, ktorí sú takisto nezvestní, vyjadril aj Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudská práva.



Taliban poprel, že by mal informácie o tom, kde sa tieto osoby nachádzajú, a dodal, že záležitosť vyšetruje.



Odkedy sa Taliban vlani v auguste vrátil k moci, tvrdo zakročil voči opozícii a násilne potlačil demonštrácie žien, zatkol kritikov režimu a zasiahol i voči novinárom pokrývajúcim protesty. Ženy majú zákaz pracovať vo väčšine vládnych pozícií a zatvorené sú takmer všetky stredné dievčenské školy. V stredu po prvý raz od vlaňajšieho augusta otvorili v Afganistane niektoré vysoké školy, pričom do škôl sa vrátili aj ženy.