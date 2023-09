OSN vyzvala Taliban, aby skoncoval s mučením a chránil ľudské práva

Islamabad 20. septembra (TASR) - Úrady v Afganistane sa v uplynulých 19 mesiacoch dopustili rôznych foriem porušovania práv zadržiavaných a zatknutých osôb. V stredu to uviedla Pomocná misia OSN v Afganistane (UNAMA), ktorá vyzvala vládnuce hnutie Taliban, aby skoncovalo s mučením a chránilo práva zadržiavaných, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



UNAMA od 19. januára 2022 do konca júla 2023 zdokumentovala vyše 1600 prípadov porušenia ľudských práv v 29 z 34 afganských provinciách. Z toho bolo zaznamenaných takmer 50 percent prípadov "mučenia a iného krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania". Jedenásť percent prípadov sa týkalo žien, píše sa v správe.



Ako formy mučenia zameraného na získanie priznaní a ďalších informácií uvádza OSN bitky, dusenie, zavesenie zo stropu a elektrické šoky. Prípady, ktoré sa nepovažovali za dostatočne dôveryhodné a spoľahlivé, do správy neboli zahrnuté.



Podľa vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka správa naznačuje, že namiesto efektívneho vyšetrovania sa ako nástroj používa aj mučenie. Zároveň vyzval predstaviteľov Talibanu, aby zaviedli konkrétne opatrenia zamerané na boj proti zneužívaniu práv a vyvodili zodpovednosť voči páchateľom.



Ministerstvo zahraničných vecí pod vedením Talibanu v reakcii uviedlo, že vládne agentúry podnikli kroky na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv zadržiavaných osôb s tým, že islamské právo zakazuje mučenie. Tiež spochybnilo aj niektoré údaje uvádzané v správy UNAMA a uviedlo, že v krajine zaznamenalo len 21 prípadov porušovania ľudských práv.