OSN vyzvala Taliban na zrušenie obmedzení práv žien v Afganistane

Berlín 28. decembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN v utorok ostro odsúdila zvyšujúce sa obmedzenia práv žien v Afganistane a vyzvala tamojších vládcov z hnutia Taliban, aby od nich okamžite upustili. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Bezpečnostná rada vo vyhlásení "opätovne vyjadrila svoje hlboké znepokojenie v súvislosti so zrušením školskej dochádzky po šiestom ročníku a vyzýva na plnohodnotnú, rovnú a zmysluplnú účasť žien a dievčat" na živote v Afganistane.



Vysoký komisár pre ľudské práva Volker Türk poukázal na "hrozné dôsledky" rozhodnutia zakázať ženám pracovať pre mimovládne organizácie.



"Žiadna krajina sa nedokáže rozvíjať - v skutočnosti ani prežiť - sociálne ani ekonomicky s vylúčenou polovicou populácie," upozornil Türk vo vyhlásení vydanom v Ženeve.



Napriek prísľubom umiernenejšieho vládnutia s rešpektom voči právam žien a menšín pri svojom nástupe k moci v auguste minulého roka, Taliban vo veľkej miere zaviedol svoju prísnu interpretáciu islamských zákonov alebo šaríu, pripomína AP. Ženám hnutie zakázalo študovať na stredných i vysokých školách, obmedzil im prístup väčšine zamestnaní nariadil im nosiť na verejnosti burku, teda oblečenie, ktoré ich zahaľuje od hlavy po päty. Ženy majú zakázaný prístup aj do parkov alebo telocviční.



"Ženám a dievčatám nemožno odoprieť ich prirodzené práva," povedal Türk. "Pokusy de facto úradov odsunúť ich na ticho a neviditeľnosť nebudú úspešné – len to poškodí všetkých Afgancov, znásobí ich utrpenie a bráni rozvoju krajiny," dodal.