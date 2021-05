OSN vyzýva k prepracovaniu postupov zameraných na záchranu migrantov

Ženeva 26. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov vyzvala vo svojej najnovšej správe Líbyu a Európsku úniu, aby prepracovali postupy zamerané na záchranu migrantov v Stredozemnom mori, pokúšajúcich dostať sa z Afriky do Európy. Podľa OSN totiž doterajšie postupy neuprednostňujú životy, bezpečnosť a ľudské práva migrantov. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Podľa správy Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHCHR), zverejnenej v stredu, dostupné dôkazy poukazujú na nedostatok ochrany ľudských práv, ktorý nie je "tragickou súhrou okolností, ale skôr dôsledkom konkrétnych politických rozhodnutí a postupov líbyjských orgánov, ako aj členských štátov a inštitúcií EÚ a ďalších aktérov“.



V 37-stranovom dokumente s názvom "Smrtonosná ľahostahnosť: Pátranie, záchrana a ochrana migrantov v Stredomorskom mori" jeho autori dospeli okrem iného k záveru, že Líbya nie je bezpečným miestom na vyloďovanie migrantov zachránených na mori.



Uviedli, že súčasné procedúry týkajúce sa záchranných operácií v strednom časti Stredomoria umožňujú skôr zneužívanie migrantov a porušovanie ich práv než ukončenie týchto neprávostí.



Komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová v reakcii na tento dokument vyzvala Tripolis a Brusel na bezodkladnú reformu týchto postupov.



"Skutočnou tragédiou je, že väčšine z tohto utrpenia pozdĺž stredomorskej migračnej trasy je možné zabrániť. Každý rok tam dochádza k utopeniam, pretože pomoc pre týchto ľudí prichádza neskoro alebo nikdy," reagovala Bacheletová.



V správe, ktorá sa zaoberá obdobím od januára 2019 do decembra 2020, sa tiež uvádza, že členské štáty EÚ svoje záchranné operácie v Stredomorí rázne obmedzili, zatiaľ čo humanitárnym organizáciám bolo bránené takéto operácie vykonávať. Súkromné plavidlá sa podľa správy tiež čoraz viac vyhýbajú pomoci migrantom v núdzi pre prípadné prieťahy v snahe o vylodenie sa na európskom pobreží. Európska únia podľa UNHCHR tiež vyzýva Líbyu, aby v súvislosti so záchranou migrantov v Stredozemnom mori prevzala väčšiu zodpovednosť.



Podľa správy UNHCHR zadržala v roku 2020 líbyjská pobrežná stráž najmenej 10.352 migrantov, ktorých následne úrady vrátili späť do Líbye. V porovnaní s rokom 2019 je to o takmer 2000 viac. Keď sa však migranti vrátia do tejto severoafrickej krajiny, sú vystavení zlému zaobchádzaniu a závažnému porušovaniu ľudských práv.