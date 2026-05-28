< sekcia Zahraničie
OSN vyzýva Francúzsko riešiť preplnenie väzníc
Z oficiálnych údajov vyplýva, že k 1. aprílu väznili vo Francúzsku 88.145 osôb, čo je rekordný počet.
Autor TASR
Ženeva 28. mája (TASR) - Experti OSN na prevenciu mučenia vyzvali vo štvrtok Francúzsko, aby riešilo preplnenosť väzníc. Tvrdia, že podmienky vo francúzskych väzniciach porušujú práva väzňov a mohli by sa označiť za „neľudské alebo ponižujúce“ zaobchádzanie, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Tím Podvýboru OSN proti mučeniu navštívil Francúzsko od 17. do 23. mája a vo svojom predbežnom hodnotení situáciu v tamojších nápravných zariadeniach ostro kritizoval.
Podľa vedúcej delegácie Suzanne Jabbourovej je preplnenosť väzníc vo Francúzsku „jednou z najnaliehavejších výziev“, ktoré počas návštevy zaznamenali. „Priamo zasahuje do základných práv väzňov a jej dôsledky siahajú ďaleko za hranice väzenského prostredia,“ upozornila. Podľa Jabbourovej musí Francúzsko prijať „štrukturálne a dlhodobé opatrenia“ na nápravu súčasnej situácie.
Z oficiálnych údajov vyplýva, že k 1. aprílu väznili vo Francúzsku 88.145 osôb, čo je rekordný počet.
Aj Rada Európy, ktorá dohliada na dodržiavanie ľudských práv, uviedla začiatkom mája, že Francúzsko a Turecko majú spomedzi európskych štátov najviac preplnené väznice.
Tento rok v januári upozornila Rada Európy vo svojej správe na to, že väznice vo Francúzsku by sa mohli stať „skladiskami ľudí“ vyznačujúcimi sa preplnenosťou, násilím a ponižujúcimi podmienkami.
Spravodajský web France 24 informoval, že generálna kontrolórka miest pozbavenia slobody vo Francúzsku (CGLPL) Dominique Simonnotová vo výročnej správe zverejnenej vo štvrtok poukázala na katastrofálnu situáciu vo francúzskych väzniciach.
V správe opisuje aj dôsledky tejto preplnenosti ako „stiesnenosť vedúcu k únave, napätiu a násiliu“ a zároveň upozorňuje aj na preťažených dozorcov. Táto situácia podľa Simonnotovej vytvára priestor na rast nelegálneho obchodovania a brutality.
Simonnotová poukázala zároveň na to, že mnohé väzenské zariadenia zápasia s chronickým nedostatkom personálu. Situáciu zhoršuje aj zastaranosť viacerých väzníc, ktoré nemožno rekonštruovať pre nedostatok financií a preplnené priestory.
CGLPL je nezávislý administratívny orgán zodpovedný za ochranu základných práv vo väzniciach, psychiatrických nemocniciach, detenčných centrách pre migrantov, uzavretých výchovných zariadeniach a priestoroch policajnej väzby.
Tím Podvýboru OSN proti mučeniu navštívil Francúzsko od 17. do 23. mája a vo svojom predbežnom hodnotení situáciu v tamojších nápravných zariadeniach ostro kritizoval.
Podľa vedúcej delegácie Suzanne Jabbourovej je preplnenosť väzníc vo Francúzsku „jednou z najnaliehavejších výziev“, ktoré počas návštevy zaznamenali. „Priamo zasahuje do základných práv väzňov a jej dôsledky siahajú ďaleko za hranice väzenského prostredia,“ upozornila. Podľa Jabbourovej musí Francúzsko prijať „štrukturálne a dlhodobé opatrenia“ na nápravu súčasnej situácie.
Z oficiálnych údajov vyplýva, že k 1. aprílu väznili vo Francúzsku 88.145 osôb, čo je rekordný počet.
Aj Rada Európy, ktorá dohliada na dodržiavanie ľudských práv, uviedla začiatkom mája, že Francúzsko a Turecko majú spomedzi európskych štátov najviac preplnené väznice.
Tento rok v januári upozornila Rada Európy vo svojej správe na to, že väznice vo Francúzsku by sa mohli stať „skladiskami ľudí“ vyznačujúcimi sa preplnenosťou, násilím a ponižujúcimi podmienkami.
Spravodajský web France 24 informoval, že generálna kontrolórka miest pozbavenia slobody vo Francúzsku (CGLPL) Dominique Simonnotová vo výročnej správe zverejnenej vo štvrtok poukázala na katastrofálnu situáciu vo francúzskych väzniciach.
V správe opisuje aj dôsledky tejto preplnenosti ako „stiesnenosť vedúcu k únave, napätiu a násiliu“ a zároveň upozorňuje aj na preťažených dozorcov. Táto situácia podľa Simonnotovej vytvára priestor na rast nelegálneho obchodovania a brutality.
Simonnotová poukázala zároveň na to, že mnohé väzenské zariadenia zápasia s chronickým nedostatkom personálu. Situáciu zhoršuje aj zastaranosť viacerých väzníc, ktoré nemožno rekonštruovať pre nedostatok financií a preplnené priestory.
CGLPL je nezávislý administratívny orgán zodpovedný za ochranu základných práv vo väzniciach, psychiatrických nemocniciach, detenčných centrách pre migrantov, uzavretých výchovných zariadeniach a priestoroch policajnej väzby.