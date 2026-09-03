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OSN vyzýva Irán, aby stiahol návrh trestajúci kontakt so zahraničím
V prípade, že vopred nedostanú povolenie na aktivity ako vydanie kníh či článkov, vedenie novín, zdieľanie údajov a akademickú spoluprácu, môžu byť trestne stíhaní.
Autor TASR
Ženeva/Teherán 3. septembra (TASR) - Tím vyšetrovateľov Organizácie Spojených národov (OSN) vo štvrtok vyzval Irán, aby okamžite stiahol návrh zákona, ktorý by mohol viesť k dlhoročným trestom za komunikáciu so zahraničnými osobami alebo subjektmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia vyjadrila zdesenie z návrhu zákona, o ktorom rokuje iránsky parlament, a upozornila, že predstavuje „nebezpečnú eskaláciu v oblasti obmedzovania základných slobôd a izolácie Iráncov od medzinárodného spoločenstva“.
Konečné znenie legislatívy zatiaľ nie je schválené, no v návrhu sa uvádza, že „každá aktivita a komunikácia fyzických alebo právnických osôb, či už iránskych alebo zahraničných, ktorá podkopáva nezávislosť, národnú jednotu, islamské normy alebo národnú suverenitu,“ by bola zakázaná.
V návrhu zákona je uvedené, že jeho cieľom je ochrana „nezávislosti, suverenity, národnej jednoty a kultúrnej identity“ Iránu.
Vyšetrovatelia OSN vo vyhlásení varovali, že na základe tohto návrhu by mohla byť každá údajná interakcia „s označenými zahraničnými štátmi, médiami, akademickými inštitúciami, obhajcami ľudských práv a skupinami občianskej spoločnosti“ stíhaná ako závažný bezpečnostný trestný čin.
Zo zákona zatiaľ nie je jasné, aké vysoké by mohli byť tresty za tieto činy, no vyšetrovatelia povedali, že novinárom, aktivistom, akademikom a ďalším môže hroziť až 30 rokov väzenia za komunikáciu so zahraničnými entitami.
Misia OSN poznamenala, že tento široko koncipovaný a nejasne formulovaný návrh by od Iráncov vyžadoval, aby nahlásili a registrovali všetky „aktivity so zahraničnými agentmi alebo zahraničnými štátnymi príslušníkmi“.
V prípade, že vopred nedostanú povolenie na aktivity ako vydanie kníh či článkov, vedenie novín, zdieľanie údajov a akademickú spoluprácu, môžu byť trestne stíhaní.
Schválenie bude potrebné aj na hospodárske, obchodné a finančné činnosti vrátane prevodov peňazí alebo poskytovanie tovarov či služieb.
„Sme zhrození z krokov iránskej vlády s cieľom vystaviť bežných Iráncov plošnej kriminalizácii za akýkoľvek kontakt s vonkajším svetom,“ uviedla vo vyhlásení vedúca misie Sara Hossainová.
Predseda parlamentného výboru pre zahraničné veci vo štvrtok pre iránsku tlačovú agentúru Mehr uviedol, že cieľom tohto návrhu zákona je „chrániť iránskych občanov pred akýmkoľvek zahraničným vplyvom“.
Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia vyjadrila zdesenie z návrhu zákona, o ktorom rokuje iránsky parlament, a upozornila, že predstavuje „nebezpečnú eskaláciu v oblasti obmedzovania základných slobôd a izolácie Iráncov od medzinárodného spoločenstva“.
Konečné znenie legislatívy zatiaľ nie je schválené, no v návrhu sa uvádza, že „každá aktivita a komunikácia fyzických alebo právnických osôb, či už iránskych alebo zahraničných, ktorá podkopáva nezávislosť, národnú jednotu, islamské normy alebo národnú suverenitu,“ by bola zakázaná.
V návrhu zákona je uvedené, že jeho cieľom je ochrana „nezávislosti, suverenity, národnej jednoty a kultúrnej identity“ Iránu.
Vyšetrovatelia OSN vo vyhlásení varovali, že na základe tohto návrhu by mohla byť každá údajná interakcia „s označenými zahraničnými štátmi, médiami, akademickými inštitúciami, obhajcami ľudských práv a skupinami občianskej spoločnosti“ stíhaná ako závažný bezpečnostný trestný čin.
Zo zákona zatiaľ nie je jasné, aké vysoké by mohli byť tresty za tieto činy, no vyšetrovatelia povedali, že novinárom, aktivistom, akademikom a ďalším môže hroziť až 30 rokov väzenia za komunikáciu so zahraničnými entitami.
Misia OSN poznamenala, že tento široko koncipovaný a nejasne formulovaný návrh by od Iráncov vyžadoval, aby nahlásili a registrovali všetky „aktivity so zahraničnými agentmi alebo zahraničnými štátnymi príslušníkmi“.
V prípade, že vopred nedostanú povolenie na aktivity ako vydanie kníh či článkov, vedenie novín, zdieľanie údajov a akademickú spoluprácu, môžu byť trestne stíhaní.
Schválenie bude potrebné aj na hospodárske, obchodné a finančné činnosti vrátane prevodov peňazí alebo poskytovanie tovarov či služieb.
„Sme zhrození z krokov iránskej vlády s cieľom vystaviť bežných Iráncov plošnej kriminalizácii za akýkoľvek kontakt s vonkajším svetom,“ uviedla vo vyhlásení vedúca misie Sara Hossainová.
Predseda parlamentného výboru pre zahraničné veci vo štvrtok pre iránsku tlačovú agentúru Mehr uviedol, že cieľom tohto návrhu zákona je „chrániť iránskych občanov pred akýmkoľvek zahraničným vplyvom“.