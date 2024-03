OSN vyzýva Izrael, aby umožnil dovoz potravín do Pásma Gazy

Gaza 7. marca (TASR) - Svetový potravinový program OSN vo štvrtok informoval, že nalieha na Izrael, aby mu umožnil využívať prístav Ašdod na dovoz potravín do Pásma Gazy na zmiernenie tamojšej humanitárnej krízy. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Zástupca riaditeľa Svetového potravinového programu (WFP) Carl Skau po ďalšom neúspešnom pokuse dostať potraviny do severnej časti Pásma Gazy uviedol, že Izraelu adresovali niekoľko žiadostí. Dodal, že využitie prístavu nachádzajúceho sa približne 40 kilometrov severne od Pásma Gazy by bolo oveľa efektívnejšie ako voziť potraviny cez Jordánsko či Egypt.



Od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a Hamasom sa Gaza ocitla v potravinovej kríze, pričom pomoc zo zahraničia je značne obmedzená. Skau minulý týždeň varoval Bezpečnostnú radu OSN, že ak sa podmienky nezmenia, bezprostredne hrozí vypuknutie hladomoru. Ten ohrozuje väčšinu z 2,2 milióna obyvateľov tohto územia najmä na severe, kde prísun pomoci blokuje Izrael.



"Deti zomierajú na choroby spôsobené hladom a trpia výraznou podvýživou," uvádza WFP vo vyhlásení a vyzýva na otvorenie ďalších vstupných bodov do Pásma Gazy vrátane severnej časti tohto územia. Vo vyhlásení tiež zdôraznil potrebu prímeria.