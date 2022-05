Guterres vyzýva Libanon na rýchle vytvorenie inkluzívnej vlády

New York 17. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval Libanon, aby po víkendových parlamentných voľbách vytvoril "inkluzívnu vládu", ktorá by sa zaoberala ekonomickou krízou v krajine.



Ako v noci na utorok informoval úrad šéfa OSN, Guterres "očakáva rýchle vytvorenie inkluzívnej vlády, ktorá by mohla dokončiť dohodu s Medzinárodným menovým fondom a urýchliť realizáciu reforiem potrebných na to, aby sa Libanon dostal na cestu k oživeniu."



Šéf OSN vyzval nový libanonský parlament, aby "urýchlene prijal všetky právne predpisy potrebné na stabilizáciu hospodárstva a zlepšenie správy vecí verejných".



Zdôraznil, že je potrebné, aby libanonskí "politickí lídri pracovali spoločne a v záujme Libanonu a libanonského ľudu".



AFP konštatovala, že podľa predbežných čiastkových výsledkov sa zdá, že doteraz najväčší blok vedený vplyvným proiránskym hnutím Hizballáh utrpel neúspech v boji proti opozícii a nezávislým poslancom.



Hizballáh je v Libanone najvplyvnejšou politickou silou, ktorá sa opiera najmä o svoje vlastné milície, fakticky od štátu nezávislú armádu. Tieto milície kontrolujú celé oblasti krajiny vrátane hranice s Izraelom.



V predchádzajúcich voľbách v roku 2018 získal Hizballáh a jeho spojenci - vrátane kresťanského Slobodného vlasteneckého hnutia (CPL) prezidenta Michela Aúna - väčšinu, 71 kresiel, v 128-člennom parlamente.



Zisky v nedeľňajších voľbách hlásili zarytí odporcovia Hizballáhu - Libanonské sily (FL), ktoré sú vedené bývalým veliteľom milícií Samírom Džádžáom.



FL, ktoré majú tesné väzby na Saudskú Arábiu, uviedli, že sú teraz s viac ako 20 kreslami "najväčším kresťanským blokom v parlamente".



Volebná účasť bola nízka najmä v oblastiach obývaných prevažne sunnitmi - jednou z hlavných komunít v krajine, ktorá sa riadi politickým systémom založeným na delení moci.