OSN vyzýva na deeskaláciu situácie v etiópskom zväzovom štáte Tigraj
V januári došlo v Tigraji k zrážkam medzi etiópskymi federálnymi silami a tigrajskými ozbrojenými zložkami.
Autor TASR
Ženeva 10. februára (TASR) – Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v utorok dôrazne vyzval všetkých aktérov zapojených do bezpečnostnej krízy v severoetiópskom zväzovom štáte Tigraj, aby bezodkladne podnikli kroky smerujúce k deeskalácii situácie.
V januári došlo v Tigraji k zrážkam medzi etiópskymi federálnymi silami a tigrajskými ozbrojenými zložkami. OSN považuje tento vývoj za mimoriadne znepokojujúci aj vzhľadom na ozbrojený konflikt, ktorý región sužoval do roku 2022, informovala agentúra AFP, píše TASR. Priame boje medzi oboma stranami boli už v novembri 2025 hlásené aj v susednom etiópskom zväzovom štáte Afarsko.
Nové násilnosti vyvolávajú obavy z návratu k občianskej vojne, v ktorej proti sebe dva roky, od novembra 2020, stáli etiópska armáda a jednotky Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF) lojálne regionálnej vláde v Tigraji. AFP v tejto súvislosti pripomenula, že politická formácia TPLF viedla Etiópiu takmer tri desaťročia a jej vláda sa skončila nástupom premiéra Abiya Ahmeda k moci v roku 2018.
Úrad vysokého komisára OSN priblížil, že boje medzi etiópskou federálnou armádou (ENDF) a Tigrajskými bezpečnostnými silami (TSF) eskalovali 26. januára. Tigrajské jednotky sa následne z oblasti Cselemti stiahli 1. februára; na tento región si robí nárok aj susedný etiópsky zväzový štát Amharsko.
Vysoký komisár Türk vyzval obe strany, aby sa „stiahli z bodu, z ktorého niet návratu“, a uprednostnili politické riešenia svojich sporov. Zároveň zdôraznil potrebu „rýchleho, nezávislého a nestranného vyšetrovania“ všetkých obvinení zo závažných porušení ľudských práv bez ohľadu na to, ktorej strany sa týkajú.
Úrad OSN pre ľudské práva zároveň upozornil, že obe strany v bojoch použili drony, delostrelectvo a ďalšie ťažké zbrane a dopustili sa zatýkania a zadržiavania osôb. „Tieto praktiky sa musia okamžite skončiť,“ zdôraznil Türk.
Súčasná napätá situácia podľa neho zvyšuje riziko návratu k vojne medzi etiópskymi vládnymi silami a TPLF, ktorá si podľa Africkej únie do svojho ukončenia koncom roka 2022 vyžiadala najmenej 600.000 obetí. Úrad OSN pre ľudské práva zároveň upozornil, že viac než milión civilistov zostáva od tejto občianskej vojny vnútorne vysídlených.
