OSN vyzýva na slobodné voľby v Mjanmarsku
V nedeľu hlasoval aj vodca mjanmarskej vojenskej junty Min Aun Hlain, ktorý vyzval občanov krajiny na účasť vo voľbách.
Autor TASR
Nepjito 28. decembra (TASR) - Mjanmarsko potrebuje slobodné, spravodlivé, inkluzívne a dôveryhodné voľby, vyhlásila v nedeľu Organizácia Spojených národov (OSN). V krajine sa konajú prvé voľby od vojenského prevratu v roku 2021, pričom kritici ich označujú za podvod, ktorého cieľom je udržať armádu pri moci a vytvoriť ilúziu jej legitimity. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Je zásadné, aby o budúcnosti Mjanmarska rozhodoval slobodný, spravodlivý, inkluzívny a dôveryhodný proces, ktorý odráža vôľu jeho obyvateľov,“ uviedla OSN počas prvej z troch fáz volieb do momentálne rozpusteného dvojkomorového parlamentu. Organizácia zároveň zdôraznila, že „stojí za obyvateľmi Mjanmarska a ich demokratickými ambíciami“. Volebné miestnosti sa v rámci úvodnej fázy zatvorili o 16.00 h miestneho času (10.30 h SEČ).
Hlasovanie vo voľbách prebieha v troch fázach. Prvé - nedeľňajšie - kolo sa konalo v 102 z 330 okresov Mjanmarska. Druhá fáza sa uskutoční 11. januára a tretia 25. januára. Definitívne výsledky by mali byť oznámené do februára.
V nedeľu hlasoval aj vodca mjanmarskej vojenskej junty Min Aun Hlain, ktorý vyzval občanov krajiny na účasť vo voľbách. „Ľudia by mali voliť,“ povedal 69-ročný líder junty novinárom. „Ak nebudú voliť, musím povedať, že úplne nechápu, čo demokracia v skutočnosti znamená,“ poznamenal. Do volebných miestností postupne prichádzali aj ďalší generáli, dôstojníci a vládni predstavitelia.
Kritici však tieto voľby nepovažujú za slobodné, spravodlivé ani dôveryhodné. Nezúčastňujú sa na nich strany, ktoré sú proti vládnucej junte, pričom opozícia ich avizovala bojkotovať. Nositeľka Nobelovej ceny za mier Aun Schan Su Ťij zostáva vo väzbe a jej politická strana Národná liga za demokraciu, ktorá drvivou väčšinou zvíťazila v posledných voľbách, bola rozpustená.
O kreslá v štátnych a regionálnych parlamentoch sa uchádza viac než 4800 kandidátov z 57 politických strán. Len šesť z nich však kandiduje na celonárodnej úrovni s reálnou šancou získať politický vplyv. Najsilnejším uchádzačom je Strana únie solidarity a rozvoja (USDP), podporovaná armádou a vedená generálmi vo výslužbe.
