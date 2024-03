OSN vyzýva na zdieľanie vodných zdrojov pri budovaní mieru

Ženeva 22. januára (TASR) - Cezhraničná spolupráca a zdieľanie vodných zdrojov môže pomôcť pri predchádzaní konfliktov a budovaní mieru. Uviedla to v piatok Organizácia Spojených národov (OSN) pri príležitosti Svetového dňa vody a zároveň vyzvala krajiny, aby sa pripojili k jej Dohovoru o vode, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



OSN poukázala na to, že vzhľadom na klimatickú krízu a nedostatok vody vo svete je cezhraničná spolupráca súvisiaca s vodnými zdrojmi stále dôležitejšia pre regionálnu stabilitu. "Voda a mier sú veľmi úzko prepojené," uviedla tajomníčka Dohovoru o vode Sonja Köppelová.



Poukázala na to, že vyše 60 percent všetkých sladkovodných zdrojov zdieľajú dve alebo viac krajín. Ide napríklad o rieky ako Dunaj a Rýn v Európe, Níl v Afrike či Amazonku v Južnej Amerike.



"Spolupráca v prípade týchto vôd je kľúčová pre mier a vývoj činnosti súvisiace s klímou," uviedla Köppelová. Voda je podľa nej natoľko dôležitý zdroj, že dokáže prinútiť aj krajiny v konflikte, aby sa posadili k rokovaciemu stolu.



India a Pakistan vedú spor napríklad o územie Kašmíru, no majú dohodu o používaní vôd rieky Indus, pripomína AFP.



Vo svete zdieľa vodné zdroje 153 krajín sveta, no len 24 z nich podpísalo rôzne dohody o spolupráci zdieľaných vodných zdrojov. Upozornil na to v piatkovom vyhlásení generálny tajomník OSN Antonio Guterres.



"Musíme urýchliť snahy o cezhraničnú spoluprácu. Vyzývam všetky krajiny, aby sa pripojili a implementovali Dohodu o vode OSN. Činy o vode sú činmi pre mier," uviedol Guterres.



Dohovor o vode vznikol v roku 1992 s cieľom pomôcť pri zodpovednom spoločnom hospodárení s vodnými zdrojmi v Európe. V roku 2016 sa však otvoril aj pre ostatné krajiny sveta. Doteraz sa k nemu pripojilo 52 krajín predovšetkým z Európy vrátane Slovenska, tiež Ázie a Afriky.



Podľa Köppelovej môže dohovor pomôcť krajinám pri používaní zdieľaných vodných zdrojov mierovým a udržateľným spôsobom s ohľadom na ochranu životného prostredia. Okrem toho môže zmluvným stranám pomôcť aj spoločne sa prispôsobiť klimatickým zmenám.