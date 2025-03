OSN vyzýva na zastavenie zabíjania na západe Sýrie

Ženeva 11. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok vyzvala na zastavenie zabíjania v západnej časti Sýrie. Uviedla, že pri sektárskom násilí prišli o život celé rodiny. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Spojenom kráľovstve oznámilo, že od štvrtka zahynulo počas útokov viac ako 1000 osôb, z ktorých drvivú väčšinu tvorili civilisti z radov alavitskej menšiny. Podľa informátorov centra ich zabili bezpečnostné sily alebo spojenecké skupiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) doteraz zdokumentoval úmrtia 111 civilistov, pričom upozornil, že proces overovania totožnosti mŕtvych pokračuje a skutočný počet obetí bude podstatne vyšší. Z týchto 111 obetí bolo 90 mužov, 18 žien, dve dievčatá a jeden chlapec.



Nové sýrske orgány v pondelok oznámili ukončenie operácie proti podporovateľom zvrhnutého dlhoročného prezidenta Bašára Asada.



V dôsledku násilných útokov v centre alavitskej komunity, ktorej príslušníkom je aj zosadený prezident, hrozí v krajine chaos. Ten by mohol znemožniť prechod k stabilite po dlhoročnej vláde Asadovcov.



Úrad OHCHR uviedol, že v mnohých prípadoch vykonali príslušníci sýrskych bezpečnostných zložiek popravy bez súdu, a to pravdepodobne na sektárskom základe. Vykonávateľmi popráv boli údajne neidentifikovaní ozbrojenci zo skupín, ktoré vraj podporujú bezpečnostné sily dočasných orgánov, a tiež zložky spojené s bývalou vládou.



Podľa mnohých svedectiev, ktoré úrad zhromaždil, páchatelia vtrhli do domov a pýtali sa obyvateľov, či sú alaviti alebo sunniti. Potom ich podľa toho buď zabili, alebo ušetrili. Mnohí muži boli vraj zastrelení pred očami svojich blízkych.