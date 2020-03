OSN vyzýva štáty, aby pre obmedzenia nepenalizovali bezdomovcov

Ženeva 18. marca (TASR) – Osobitná spravodajkyňa OSN pre primerané bývanie Leilani Farhaová dnes apelovala na jednotlivé štáty sveta, aby nepenalizovali bezdomovcov v súvislosti so zákazmi vychádzania a inými reštrikciami vydanými v rámci boja proti koronavírusu.



Ako v stredu uviedla agentúra AFP, Farhaová tiež vyzvala vlády jednotlivých štátov, aby svojim občanom pomohli neupadnúť do bezdomovectva v súvislosti s krízou vyvolanou vírusom SARS-CoV-2. Apelovala, aby vlády umožnili odklad splátok hypoték a uvalili moratórium na súdne vysťahovávanie.



Nezávislá expertka, ktorá nehovorí v mene OSN, ale podáva jej správy o svojich zisteniach, tiež podľa agentúry AFP dodala, že zníženie úrokových sadzieb na boj proti ekonomickým dôsledkom pandémie by sa nemalo považovať za "zelenú" pre "dravých" investorov, ktorí skupujú domy.



Farhaová reagovala na správy, že Spojené štáty a Británia sa snažia bojovať proti ekonomickému chaosu spôsobenému pandémiou. Federálny rezervný systém USA tak v nedeľu znížil úrokové sadzby na nulu.



Farhaová však upozornila na "riziko, že takéto opatrenia umožnia svetovým finančným aktérom využívať pandémiu a nešťastie mnohých na ovládnutie trhov s nehnuteľnosťami bez ohľadu na normy ľudských práv, ako to urobili v dôsledku globálnej finančnej krízy v roku 2008".



Štáty preto podľa nej musia zabrániť "dravým praktikám inštitucionálnych investorov v oblasti rezidenčných nehnuteľností."



Upozornila tiež, že približne 1,8 miliardy ľudí na celom svete žije v úplne neprimeraných príbytkoch, ktoré sú často preplnené a nemajú prístup k čistej vode, čo ich robí zraniteľnejšími voči novému koronavírusu.



Bezpečné bývanie a primeraná hygiena "pomôžu chrániť celú populáciu sveta vyrovnaním krivky (chorobnosti na) COVID-19," uviedla expertka OSN.