< sekcia Zahraničie
OSN vyzýva USA, aby po útoku nestigmatizovali Afgancov
Trump streľbu odsúdil a vyzval svoju administratívu, aby preverila všetky osoby, ktoré prišli do USA z Afganistanu za vlády bývalého prezidenta Joea Bidena.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 27. novembra (TASR) - Streľba na dvoch príslušníkov Národnej gardy v blízkosti Bieleho domu by nemala byť dôvodom na to, aby administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa prehodnocovala svoju imigračnú politiku voči Afgancom. Vo štvrtok to pre agentúru AFP uviedol predstaviteľ OSN, informuje TASR.
Podľa amerických médií je muž podozrivý zo stredajšej streľby afganským štátnym príslušníkom, ktorý pred príchodom do USA pred štyrmi rokmi pracoval po boku amerických síl v Afganistane.
Trump streľbu odsúdil a vyzval svoju administratívu, aby preverila všetky osoby, ktoré prišli do USA z Afganistanu za vlády bývalého prezidenta Joea Bidena.
„Je to ohavný zločin, z ktorého je táto osoba obvinená. Ak je to pravda – a v tomto prípade sa zdá, že to tak je – tento čin určite odsudzujeme,“ povedal šéf Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Kábule Arafat Jamal.
Predstaviteľ OSN však zároveň dúfa, že tento incident „neovplyvní ostatných Afgancov, žiadateľov o azyl a utečencov“ v Spojených štátoch. „Trochu ma znepokojuje, keď vidím správy, ktoré neustále zdôrazňujú jeho afganské korene,“ povedal.
Vyjadril nádej, že spomínaná nešťastná udalosť „neovplyvní Afgancov žijúcich v USA a iných krajinách, ktorí lojálne stáli po boku Američanov počas ich pôsobenia v Afganistane“.
Americká ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová uviedla, že podozrivý sa do USA dostal vďaka programu zavedeného Bidenovou administratívou na pomoc Afgancom, ktorí spolupracovali s Američanmi po tom, čo sa v roku 2021 dostal k moci v krajine militantné hnutie Taliban.
Podľa amerických médií je muž podozrivý zo stredajšej streľby afganským štátnym príslušníkom, ktorý pred príchodom do USA pred štyrmi rokmi pracoval po boku amerických síl v Afganistane.
Trump streľbu odsúdil a vyzval svoju administratívu, aby preverila všetky osoby, ktoré prišli do USA z Afganistanu za vlády bývalého prezidenta Joea Bidena.
„Je to ohavný zločin, z ktorého je táto osoba obvinená. Ak je to pravda – a v tomto prípade sa zdá, že to tak je – tento čin určite odsudzujeme,“ povedal šéf Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Kábule Arafat Jamal.
Predstaviteľ OSN však zároveň dúfa, že tento incident „neovplyvní ostatných Afgancov, žiadateľov o azyl a utečencov“ v Spojených štátoch. „Trochu ma znepokojuje, keď vidím správy, ktoré neustále zdôrazňujú jeho afganské korene,“ povedal.
Vyjadril nádej, že spomínaná nešťastná udalosť „neovplyvní Afgancov žijúcich v USA a iných krajinách, ktorí lojálne stáli po boku Američanov počas ich pôsobenia v Afganistane“.
Americká ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová uviedla, že podozrivý sa do USA dostal vďaka programu zavedeného Bidenovou administratívou na pomoc Afgancom, ktorí spolupracovali s Američanmi po tom, čo sa v roku 2021 dostal k moci v krajine militantné hnutie Taliban.