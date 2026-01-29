< sekcia Zahraničie
Potravinová agentúra OSN končí v severnej časti Jemenu
Jemen je od roku 2014 v občianskej vojne, keď Iránom podporovaní povstalci húsíovia zvrhli vládu, čo viedlo k vojenskému zásahu pod vedením Saudskej Arábie.
Autor TASR
Saná 29. januára (TASR) - Potravinová agentúra Organizácie Spojených národov (OSN) zastaví svoju činnosť v severnej časti Jemenu, ktorú ovládajú Iránom podporovaní povstalci húsíovia, uviedli vo štvrtok predstavitelia OSN. Svetový potravinový program (WFP) tým reaguje na nebezpečnú situáciu v regióne a nedostatok finančných prostriedkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP na AP.
Toto rozhodnutie pravdepodobne ešte zhorší zúfalú humanitárnu situáciu v chudobnej arabskej krajine, kde povstalci od začiatku vojny v Pásme Gazy opakovane útočili na miestne sídla agentúr OSN.
Organizácia pozastavila svoju činnosť v oblasti už koncom augusta minulého roka, keď Iránom podporovaná jemenská povstalecká skupina zadržala 38 jej zamestnancov, uviedol jej predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Celkovo bolo svojvoľne zadržaných až 69 zamestnancov OSN, uviedol úradník. Povstalci opakovanie tvrdili, že zadržaní sú špióni.
„Tieto okolnosti v kombinácii s náročným finančným prostredím viedli k tomu, že WFP musel ukončiť zmluvy (všetkým) 365 zamestnancom“, dodal.
Podľa údajov OSN v roku 2025 potrebovalo humanitárnu pomoc približne 19,5 milióna ľudí v Jemene, čo je viac ako polovica obyvateľstva.
Jemen je od roku 2014 v občianskej vojne, keď Iránom podporovaní povstalci húsíovia zvrhli vládu, čo viedlo k vojenskému zásahu pod vedením Saudskej Arábie. Nový vnútorný konflikt sa však týka súperiacich ozbrojených frakcií, ktoré sú voľne zoskupené pod vládou, no samostatne podporované Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou. Vojna spôsobila jednu z najhorších humanitárnych katastrof sveta.
Toto rozhodnutie pravdepodobne ešte zhorší zúfalú humanitárnu situáciu v chudobnej arabskej krajine, kde povstalci od začiatku vojny v Pásme Gazy opakovane útočili na miestne sídla agentúr OSN.
Organizácia pozastavila svoju činnosť v oblasti už koncom augusta minulého roka, keď Iránom podporovaná jemenská povstalecká skupina zadržala 38 jej zamestnancov, uviedol jej predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Celkovo bolo svojvoľne zadržaných až 69 zamestnancov OSN, uviedol úradník. Povstalci opakovanie tvrdili, že zadržaní sú špióni.
„Tieto okolnosti v kombinácii s náročným finančným prostredím viedli k tomu, že WFP musel ukončiť zmluvy (všetkým) 365 zamestnancom“, dodal.
Podľa údajov OSN v roku 2025 potrebovalo humanitárnu pomoc približne 19,5 milióna ľudí v Jemene, čo je viac ako polovica obyvateľstva.
Jemen je od roku 2014 v občianskej vojne, keď Iránom podporovaní povstalci húsíovia zvrhli vládu, čo viedlo k vojenskému zásahu pod vedením Saudskej Arábie. Nový vnútorný konflikt sa však týka súperiacich ozbrojených frakcií, ktoré sú voľne zoskupené pod vládou, no samostatne podporované Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou. Vojna spôsobila jednu z najhorších humanitárnych katastrof sveta.