OSN: Z ostrovov v Tichom oceáne sa môžu stať základne gangov

Viedeň 11. októbra (TASR) - Ostrovným krajinám v Tichom oceáne hrozí, že sa stanú základňami pre medzinárodné zločinecké gangy, varuje v piatkovej správe Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC). V súčasnosti je tento región podľa UNODC sídlom drogových kartelov z Ameriky, nezákonných motorkárskych gangov z Austrálie a Nového Zélandu, ako aj ázijských zločineckých skupín, informuje TASR.



V dôsledku obchodovania s drogami a ľuďmi, nelegálneho rybolovu a krádeží voľne žijúcich živočíchov a rastlín, prania špinavých peňazí a počítačovej kriminality riziko premeny tichomorských ostrovov na základne zločineckých gangov rastie rýchlejšie ako kedykoľvek v histórii, tvrdí UNODC.



"Rozvíjajúci sa zločinecký ekosystém v oblasti Tichého oceánu priťahuje silné nadnárodné zločinecké siete z rôznych kútov sveta," píše sa v správe.



Podľa úradu OSN narastajú obavy, že časti regiónu by sa mohli stať kľúčovými uzlami a opornými bodmi, na ktoré sa zameriavajú skupiny zapojené do rôznych nezákonných činností.



Tieto štáty a zámorské územia, rozložené na tisícoch kilometrov v oceáne, sú obzvlášť ohrozené z dôvodu svojej izolácie a hospodárskej zraniteľnosti, uviedol UNDOC. Prispieva k tomu aj skutočnosť, že sú poznačené vysokou mierou korupcie a obmedzenými kapacitami inštitútov štátu.



Mnoho krajín v Tichom oceáne sa v minulosti v otázke zaisťovania bezpečnosti spoliehalo na iné štáty, ako je napr. Austrália. Táto otázka podľa Reuters nadobudla geopolitický rozmer, keď Čína v roku 2022 vyslala na Šalamúnove ostrovy svojich policajtov - medzičasom ich má aj v ostrovnom štáte Kiribati.



Austrália tvrdí, že Čína by nemala zohrávať žiadnu úlohu pri dohľade v regióne, a vyčlenila 400 miliónov austrálskych dolárov (246 miliónov eur) na pomoc pri výcviku a nasadení polície v regióne.



Vplyvu Pekingu v oblasti sa obávajú aj Spojené štáty, ktoré už v auguste avizovali, že chcú s tamojšími krajinami spolupracovať pri kontrole obchodovania s drogami zo strany zločineckých skupín v Číne a juhovýchodnej Ázii.