OSN: Z Ukrajiny od začiatku invázie ušlo už vyše 4,2 milióna ľudí

Ženeva 4. apríla (TASR) - Ukrajinu od začiatku ruskej invázie 24. februára opustilo už viac ako 4,2 milióna ľudí, vyplýva z nových údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktoré boli zverejnené v pondelok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



UNHCR informoval, že z Ukrajiny utieklo celkovo 4.215.047 ľudí, čo je oproti nedele nárast o 38.646. Zhruba 90 percent utečencov sú ženy a deti, keďže muži od 18 do 60 rokov majú zakázané opustiť krajinu.



Okrem ukrajinských občanov ušlo z Ukrajiny aj takmer 205.500 cudzincov, ktorí na Ukrajine študovali alebo pracovali, uviedla Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



OSN uviedla, že svoje domovy od začiatku ruskej vojenskej invázie opustilo viac ako desať miliónov Ukrajincov a takmer 6,5 milióna z nich sú vnútorne vysídlené osoby. Detský fond OSN (UNICEF) upozornil, že vojna vysídlila zhruba 4,5 milióna detí.



Z Ukrajiny ušlo do Poľska 2.451.342 ľudí. Rumunsko prijalo 643.058 utečencov z Ukrajiny, 394.740 ušlo do Moldavska a 390.302 prekročilo ukrajinsko-maďarské hranice.



Slovensko zaznamenalo od vypuknutia vojny na Ukrajine celkovo 303.283 utečencov, informoval v pondelok slovenský rezort vnútra.