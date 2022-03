OSN: Z Ukrajiny ušlo pred vojnou už takmer 863.000 ľudí

Ženeva 2. marca (TASR) - Z Ukrajiny utieklo pred ruskou inváziou už takmer 836.000 ľudí, oznámil v stredu Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Celkovo sa cez ukrajinské hranice do susedných krajín dostalo 835.928 ľudí, čo veľký nárast oproti utorku, keď šéf UNHCR Filippo Grandi informoval o 677.000 utečencoch. Viac ako polovica z nich prišla do Poľska.



Podľa podrobnejších údajov OSN zverejnených ešte v utorok takmer 90.000 utečencov prišlo do Maďarska, vyše 65.000 do Moldavska, približne 54.000 na Slovensko a takmer 39.000 do Rumunska, informovala televízia Sky News.