OSN: Z Ukrajiny ušlo pred vojnou viac než 5,5 milióna ľudí

Ženeva 15. apríla (TASR) – Už viac ako päť a pol milióna ľudí utieklo z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie z 24. februára, vyplýva z pondelkových údajov Organizácie Spojených národov (OSN). TASR o tom informovala na základe správy agentúry Reuters.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) oznámil, že z Ukrajiny do zahraničia utieklo celkovo 5.563.959 ľudí.



Najviac ľudí prekročilo podľa údajov UNHCR ukrajinskú hranicu smerom do Poľska, kam od začiatku ruskej vojenskej invázie prišli už vyše tri milióny utečencov z Ukrajiny. Viac než 825.000 smerovalo do Rumunska, 530.150 do Maďarska a 447.600 do Moldavska.



Slovensko zaznamenalo od vypuknutia vojny na Ukrajine celkovo 384.897 utečencov, informoval v pondelok slovenský rezort vnútra.



Štatistiky sú zostavované z rôznych zdrojov, najmä z údajov, ktoré poskytli úrady z oficiálnych hraničných priechodov, uviedol UNHCR.