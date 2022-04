OSN: Z Ukrajiny utieklo pred vojnou už vyše 4,4 milióna utečencov

Ženeva 9. apríla (TASR) - Vyše 4,4 milióna ľudí utieklo z Ukrajiny od začiatku ruskej vojenskej invázie, teda od 24. februára. Vyplýva to z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá o tom informovala v sobotu.



Podľa UNHCR utieklo z Ukrajiny od 24. februára do soboty celkovo už 4.441.663 ľudí. Počet ukrajinských utečencov tak oproti predchádzajúcemu dňu vzrástol o takmer 60.000.



Približne 90 percent utečencov z Ukrajiny tvoria ženy a deti, pretože ukrajinské úrady nepovoľujú mužom, ktorí majú vek na to, aby mohli brániť svoju vlasť, krajinu opustiť.



Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) utieklo z Ukrajiny tiež približne 210.000 cuzdincov.



IOM tiež odhaduje, že sa na Ukrajine nachádza približne 7,1 vnútorne vysídlených osôb, vypláva to z údajov zverejnených 5. apríla.



Vyše 11 miliónov ľudí žijúcich na Ukrajine, čo predstavuje viac než jednu štvrtinu ukrajinskej populácie, bolo tak nútených od začiatku ruskej vojenskej invázie opustiť svoje domovy a presunúť sa buď do bezpečnejších oblastí Ukrajiny alebo odísť za hranice.



Najviac ľudí prekročilo podľa údajov UNHCR ukrajinskú hranicu smerom do Poľska, kam od začiatku ruskej vojenskej invázie prišlo už vyše 2,6 milióna utečencov z Ukrajiny. Poľskí pohraničníci tiež odhadujú, že späť na Ukrajinu cez ich hranice od 24. februára prešlo asi 500.000 ľudí.



Ľudia z Ukrajiny okrem toho utekajú aj do ďalších susedných krajín – do Maďarska, Moldavska, Rumunska a na Slovensko ale i do Ruska a Bieloruska.



Pred začiatkom ozbrojeného konfliktu žilo na území Ukrajiny kontrolovanom Kyjevom, ktoré nezahŕňa Krymský polostrov anektovaný Ruskom v roku 2014 a ani oblasti na východe krajiny, kde moc prebrali proruskí separatisti, vyše 37 miliónov ľudí.