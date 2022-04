OSN: Z Ukrajiny utieklo pred vojnou viac ako päť miliónov ľudí

Ženeva/Varšava 15. apríla (TASR) – Už viac ako päť miliónov ľudí utieklo z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie z 24. februára, vyplýva z piatkových údajov Organizácie Spojených národov. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) oznámil, že do zahraničia utieklo 4.796.245 milióna Ukrajincov, pričom podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) cez hranicu uniklo do susedných štátov aj takmer 215.000 občanov tretích krajín.



Do Poľska od začiatku vojny prišlo z Ukrajiny viac ako 2,75 milióna utečencov, oznámila predtým poľská pohraničná stráž. Vo štvrtok eviduje príchod 26.800 ľudí, čo je nárast o osem percent oproti strede. Je to však zároveň výrazne menej než rekordných 142.300 ľudí zo 6. marca, pripomenula v správe stanice BBC.



Počty ľudí prekračujúcich hranicu smerom do Poľska v posledných týždňoch výrazne klesli, zatiaľ čo stúpajú počty Ukrajincov vracajúcich sa do vlasti. Niektorí utečenci už z Poľska odišli. Profesor Varšavskej univerzity Maciej Duszczyk, ktorý sa venuje výskumu migrácie, podľa BBC odhaduje, že v krajine zostáva 1,2 až 1,4 milióna Ukrajincov.