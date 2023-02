OSN: Z Ukrajiny utieklo už takmer osem miliónov ľudí

New York/Kyjev 7. februára (TASR) - Takmer osem miliónov ľudí už utieklo z Ukrajiny do susedných krajín od začiatku konfliktu, ktorý tam pred necelým rokom vypukol v dôsledku ruskej invázie. Ďalších 5,3 milióna Ukrajincov je vnútorne vysídlených.



Na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku to v pondelok uviedol šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Martin Griffiths. Dodal, že humanitárnu pomoc potrebuje 17,6 milióna ľudí, čo je takmer 40 percent obyvateľov Ukrajiny, informovala v utorok tlačová agentúra DPA.



Griffiths ďalej vyhlásil, že koncom februára chce v Ženeve predstaviť tohtoročný plán humanitárnej pomoci pre Ukrajinu, ktorý si vyžaduje približne 3,9 miliardy dolárov. "Toto násilie nevykazuje známky, že by sa malo zmierniť," povedal.



Podľa oficiálnych údajov OSN bolo od 24. februára 2022, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajinu, zabitých už viac ako 7000 civilistov. "Skutočný počet obetí je však určite vyšší," povedal v Bezpečnostnej rade OSN Griffiths.



Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) viedla ruská agresia na Ukrajine k najväčšiemu pohybu utečencov od druhej svetovej vojny.