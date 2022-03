OSN: Z Ukrajiny už utiekli 4 milióny ľudí, z nich 281.172 na Slovensko

Ženeva 30. marca (TASR) - Ukrajinu od začiatku ruskej invázie 24. februára opustili už viac ako štyri milióny obyvateľov. V stredu to v najnovšej správe uviedla Organizácia Spojených národov (OSN), podľa ktorej na Slovensko zatiaľ prišlo 281.172 utečencov z Ukrajiny. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) informoval, že z Ukrajiny utieklo celkovo 4.019.287 ľudí, z nich viac ako 2,3 milióna prešlo cez ukrajinsko-poľské hranice. Zhruba 600.000 ľudí utieklo pred vojnou do Rumunska, viac ako 387.000 do Moldavska a 364.804 ľudí prekročilo ukrajinsko-maďarské hranice.



OSN uviedla, že svoje domovy od začiatku ruskej vojenskej invázie opustilo viac ako desať miliónov Ukrajincov a takmer 6,5 milióna z nich sú vnútorne vysídlené osoby.