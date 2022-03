OSN: Z Ukrajiny už utieklo takmer 3,5 milióna ľudí

POĽSKO



Poľská pohraničná stráž v pondelok na sociálnej sieti Twitter uviedla, že poľské hranice prekročilo z Ukrajiny od začiatku vojenského konfliktu už 2.114.000 ľudí. UNHCR odhaduje, že veľký počet utečencov, ktorí mieria na západ do Poľska, Maďarska a na Slovensko, pokračuje v ceste do ďalších európskych krajín.



Viac ako štvrť milióna ľudí (264.000) sa zase od začiatku vojenského konfliktu cez Poľsko vrátilo späť na Ukrajinu, uviedli pohraničníci.



Pred utečeneckou krízou žilo v Poľsku, ktoré je členskou krajinou Európskej únie, okolo 1,5 milióna Ukrajincov, z ktorých veľká väčšina v tomto stredoeurópskom štáte aj pracuje.



RUMUNSKO



Podľa UNHCR do Rumunska, členskej krajiny EÚ, prišlo doteraz 535.461 utečencov z Ukrajiny vrátane veľkého počtu osôb, ktoré prišli z Moldavska. Predpokladá sa, že prevažná väčšina z nich dorazila do ďalších krajín v rámci Európy.







MOLDAVSKO



UNHCR uvádza, že do Moldavska, ktoré nie je členskou krajinou EÚ a patrí k najchudobnejších štátom v Európe, prišlo dosiaľ 365.197 ľudí z Ukrajiny. Väčšina cez túto malú krajinu len prechádza a smeruje ďalej na západ do Rumunska a ďalších krajín.







MAĎARSKO



Podľa UNHCR počet ukrajinských utečencov, ktorí prišli do Maďarska, dosiahol 312.120.







SLOVENSKO



Na Slovensko prišlo od začiatku vojny podľa údajov UNHCR už štvrť milióna ľudí, čo predstavuje 250.036 utečencov.







RUSKO



Od začiatku invázie hľadalo v Rusku útočisko zhruba 231.764 ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Okrem toho podľa UNHCR v období od 21. do 23. februára prešlo do Ruska zo separatistami ovládaných proruských oblastí, Doneckej a Luhanskej, na východe Ukrajiny 50.000 ľudí.







BIELORUSKO



Do Bieloruska utieklo od začiatku ruskej invázie podľa UNHCR dosiaľ 3765 ľudí z Ukrajiny.

Ženeva 21. marca (TASR) - Od začiatku ruskej invázie z 24. februára utieklo z Ukrajiny už 3.489.644 ľudí. Len od nedele sa ich počet zvýšil o ďalších 100.600. Oznámil to v pondelok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorého cituje agentúra AFP.Približne 90 percent z týchto utečencov tvoria ženy a deti, keďže muži vo veku 18–60 rokov sú povinní slúžiť v armáde a nesmú opúšťať krajinu.V súčasnosti sa predpokladá, že v dôsledku vojny na Ukrajine opustilo svoj domov už viac ako desať miliónov ľudí, teda viac než štvrtina populácie žijúcej v regiónoch spravovaných vlády. Podľa UNHCR toto číslo zahŕňa Ukrajincov, ktorí sa uchýlili do zahraničia, i vnútorne vysídlené osoby na ukrajinskom území.uviedol vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. Zároveň bol však svet podľa jeho slov aj svedkom aktov privítania a súcitu, keď susedné krajiny otvorili Ukrajincom svoje srdcia a domovy.Detský fond UNICEF uvádza, že medzi utečencami z Ukrajiny, ktorí sa uchýlili do zahraničia, je viac než 1,5 milióna detí.Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie utieklo do susedných štátov aj zhruba 186.000 občanov tretích krajín.AFP zostavila rozpis susedných krajín, ktoré podľa UNHCR prijali ukrajinských utečencov: