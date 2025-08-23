Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OSN: Za 10 dní bolo v sudánskom meste al-Fašír zabitých 89 ľudí

Sudánske jednotky Amy sa rozmiestnili pri príchode vojenského veliteľa generála Abdela-Fattaha Burhana do Republikánskeho paláca, ktorý bol nedávno znovu dobytý z polovojenskej skupiny Síl rýchlej podpory v Chartúme v Sudáne, v stredu 26. marca 2025. Foto: TASR/AP

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že v al-Fašíri je „vážna humanitárna a zdravotná kríza,“ spôsobená prebiehajúcim konfliktom, blokádou a masovým vysídľovaním.

Autor TASR
Ženeva 23. augusta (TASR) - Najmenej 89 ľudí zahynulo za desať dní pri útokoch v sudánskom meste al-Fašír a okolí, uviedol v piatok Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V Sudáne od apríla 2023 prebieha vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Táto vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí a viac ako 14 miliónov ľudí vyhnala zo svojich domovov.

RSF od mája minulého roka obkľučujú mesto al-Fašír v štáte Severný Dárfúr. Úrad OSN uviedol, že „brutálne útoky“ RSF na toto sudánske mesto a priľahlý tábor pre vysídlené osoby si za desať dní do 20 augusta vyžiadali najmenej 89 civilných obetí.

Hovorca úradu Jeremy Laurence vyjadril obavy, že počet zabitých civilistov je zrejme vyšší. Takéto útoky sú podľa neho neprijateľné a musia okamžite skončiť. „Sme obzvlášť zdesení tým, že medzi najnovšou sériou zabíjaní civilistov zrejme 16 prípadov predstavovalo popravy bez súdu,“ povedal. „Tento vzorec útokov na civilistov a úmyselných vrážd, ktoré predstavujú vážne porušenia medzinárodného práva, prehlbuje naše obavy z etnicky motivovaného násilia,“ dodal.

Civilisti sú podľa hovorcu WHO Christiana Lindmeiera vystavení vážnemu nedostatku potravín, úmrtí v dôsledku podvýživy, a značne obmedzenému prístupu k zdravotnej starostlivosti. Vo všetkých oblastiach štátu Dárfúr podľa neho zaznamenali epidémiu cholery, ktorá zasiahla aj tábory pre vysídlené osoby. Choleru hlási všetkých 18 štátov v Sudáne, pričom v tomto roku zaznamenali dokopy 48.768 prípadov a 1094 úmrtí.
