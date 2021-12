OSN: Za žiadnych okolností by sa ľuďom nemala násilne podávať vakcína

Ženeva 8. decembra (TASR) - Krajiny zvažujúce zavedenie povinného očkovania proti koronavírusu musia zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv, vyhlásila v stredu vysoká komisárka Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Michelle Bacheletová. Zároveň zdôraznila, že nútená vakcinácia nikdy nebola prijateľná. Informovala o tom agentúra AFP.



"Za žiadnych okolností by sa ľuďom nemala násilne podávať vakcína, aj keď odmietnutie dodržiavania zásad povinného očkovania môže mať za následok ďalšie právne následky vrátane napríklad primeraných pokút," uviedla Bacheletová.



Bacheletová vo videoposolstve pre konferenciu Rady OSN pre ľudské práva upozornila, že pred zavedením povinného očkovania proti COVID-19 je potrebné vziať do úvahy dôležité otázky týkajúce sa práv. Akékoľvek povinné očkovanie "musí byť v súlade so zákonnosťou, nevyhnutnosťou, proporcionalitou a nediskrimináciou", uvádza sa podľa AFP v prepise jej prejavu.



Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva ďalej uviedla, že ciele, o ktoré sa usilovali krajiny zvažujúce povinné očkovanie v záujme ochrany životov v čase pandémie, mali "samozrejme najvyššiu legitimitu a dôležitosť". Zároveň však nástojila na tom, že "povinné vakcíny by sa mali zaviesť len vtedy, keď sú nevyhnutné na dosiahnutie presvedčivých cieľov v oblasti verejného zdravia".



Povinná vakcinácia by sa podľa Bacheletovej mala zvažovať len v tom prípade, ak by "menej rušivé opatrenia, ako je nosenie rúšok a sociálny odstup, preukázateľne nedokázali splniť" takéto potreby.



Bacheletová tiež zdôraznila, že "v súčasnosti využívané vakcíny musia byť aj dostatočne bezpečné a efektívne na dosiahnutie cieľov vo verejnom zdravotníctve".