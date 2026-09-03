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OSN: Zahraničná podpora a drony prispievajú k vojne v Sudáne
Občianska vojna v Sudáne vypukla pred vyše štyrmi rokmi, vyžiadala si desaťtisíce životov a vyhnala z domovov milióny ľudí.
Autor TASR
Ženeva 3. septembra (TASR) - Zahraničné zbrane, vojenská technika, bojovníci a logistické siete prispievajú k pokračovaniu občianskeho konfliktu v Sudáne a rozširujú schopnosť bojujúcich strán zasahovať hlboko za frontovou líniou. Vo štvrtok zverejnenej správe to uviedla vyšetrovacia misia Organizácie Spojených národov (OSN), podľa ktorej niektoré z útokov predstavujú vojnové zločiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Občianska vojna v Sudáne vypukla pred vyše štyrmi rokmi, vyžiadala si desaťtisíce životov a vyhnala z domovov milióny ľudí. Sudánska armáda ovláda strednú a východnú časť krajiny, kým Dárfúr na západe a časti juhu sú pod kontrolou povstaleckých Síl rýchlej podpory (RSF). Konflikt krajinu zdevastoval a podľa OSN ide o jednu z najväčších humanitárnych kríz sveta.
Vyšetrovacia misia OSN má dôvodné podozrenie, že subjekty zo Spojených arabských emirátov, Čadu, Líbye a Somálska dodávajú RSF zbrane, vojenskú výstroj a poskytujú im logistickú podporu, výcvik aj zahraničný personál.
SAE obvinenia odmietajú a Čad uviedol, že vo vojne zaujíma neutrálny postoj a poprel, že by mal vedomosť o preprave zbraní cez svoje územie, ako sa uvádza v správe OSN.
Misia tiež zhromaždila dôkazy z ktorých vyplýva, že v Sudáne bojuje asi 2000 kolumbijských žoldnierov, pričom niektorí sa zúčastnili na bojových operáciách v meste al-Fášír v regióne Dárfúr. Vláda v Bogote v reakcii uviedla, že so žoldnierstvom nesúhlasí a prijíma opatrenia na riešenie účasti kolumbijských štátnych príslušníkov v zahraničných konfliktoch.
OSN zistila, že obe strany konfliktu sa pri svojich operáciách s použitím dronov dopustili závažných porušení medzinárodného humanitárneho práva, pričom niektoré činy dosahujú úroveň vojnových zločinov. Vďaka väčšiemu dosahu a čoraz sofistikovanejším schopnostiam mohli sudánska armáda aj RSF podľa vyšetrovateľov útočiť ďaleko za bezprostrednými frontovými líniami a dôkazy poukazujú na to, že obe strany vykonávali útoky s použitím bezpilotných lietadiel, pri ktorých zahynuli civilisti a ktoré zasiahli nemocnice, školy, trhy a utečenecké tábory.
Podľa údajov citovaných v správe bolo v období od januára do mája 2026 pri útokoch dronmi zabitých viac ako 1000 civilistov. V období od mája do júla 2026 opakované útoky dronov RSF poškodili elektrárenské a palivové zariadenia v meste Al-Ubajjid v štátne Severný Kordofán. Útoky narušili dodávky vody, zdravotnú starostlivosť, dopravu a ďalšie základné služby v meste, ktoré už aj tak bolo pod veľkým tlakom a čiastočným obliehaním, uviedla misia.
Misia tiež poukazuje na útoky sudánskej armády. Pri jednom z nich vo Východnom Dárfúre zahynulo najmenej 70 ľudí v nemocnici, ktorá následne prestala fungovať.
OSN opätovne vyzvala na presadenie zbrojného embarga v Dárfúre a vyzvala Bezpečnostnú radu OSN, aby ho rozšírila na celý Sudán.
Občianska vojna v Sudáne vypukla pred vyše štyrmi rokmi, vyžiadala si desaťtisíce životov a vyhnala z domovov milióny ľudí. Sudánska armáda ovláda strednú a východnú časť krajiny, kým Dárfúr na západe a časti juhu sú pod kontrolou povstaleckých Síl rýchlej podpory (RSF). Konflikt krajinu zdevastoval a podľa OSN ide o jednu z najväčších humanitárnych kríz sveta.
Vyšetrovacia misia OSN má dôvodné podozrenie, že subjekty zo Spojených arabských emirátov, Čadu, Líbye a Somálska dodávajú RSF zbrane, vojenskú výstroj a poskytujú im logistickú podporu, výcvik aj zahraničný personál.
SAE obvinenia odmietajú a Čad uviedol, že vo vojne zaujíma neutrálny postoj a poprel, že by mal vedomosť o preprave zbraní cez svoje územie, ako sa uvádza v správe OSN.
Misia tiež zhromaždila dôkazy z ktorých vyplýva, že v Sudáne bojuje asi 2000 kolumbijských žoldnierov, pričom niektorí sa zúčastnili na bojových operáciách v meste al-Fášír v regióne Dárfúr. Vláda v Bogote v reakcii uviedla, že so žoldnierstvom nesúhlasí a prijíma opatrenia na riešenie účasti kolumbijských štátnych príslušníkov v zahraničných konfliktoch.
OSN zistila, že obe strany konfliktu sa pri svojich operáciách s použitím dronov dopustili závažných porušení medzinárodného humanitárneho práva, pričom niektoré činy dosahujú úroveň vojnových zločinov. Vďaka väčšiemu dosahu a čoraz sofistikovanejším schopnostiam mohli sudánska armáda aj RSF podľa vyšetrovateľov útočiť ďaleko za bezprostrednými frontovými líniami a dôkazy poukazujú na to, že obe strany vykonávali útoky s použitím bezpilotných lietadiel, pri ktorých zahynuli civilisti a ktoré zasiahli nemocnice, školy, trhy a utečenecké tábory.
Podľa údajov citovaných v správe bolo v období od januára do mája 2026 pri útokoch dronmi zabitých viac ako 1000 civilistov. V období od mája do júla 2026 opakované útoky dronov RSF poškodili elektrárenské a palivové zariadenia v meste Al-Ubajjid v štátne Severný Kordofán. Útoky narušili dodávky vody, zdravotnú starostlivosť, dopravu a ďalšie základné služby v meste, ktoré už aj tak bolo pod veľkým tlakom a čiastočným obliehaním, uviedla misia.
Misia tiež poukazuje na útoky sudánskej armády. Pri jednom z nich vo Východnom Dárfúre zahynulo najmenej 70 ľudí v nemocnici, ktorá následne prestala fungovať.
OSN opätovne vyzvala na presadenie zbrojného embarga v Dárfúre a vyzvala Bezpečnostnú radu OSN, aby ho rozšírila na celý Sudán.