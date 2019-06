OSN: Záplavy v Líbyi pripravili o život 4 ľudí, 2500 obyvateľov ušlo

Lejaky sa začali 28. mája v meste Ghát, ktoré sa nachádza pri hranici s Alžírskom a približne 1300 kilometrov od metropoly Tripolis.

Tripolis 7. júna (TASR) - Intenzívne dažde trvajúce od konca mája vyvolali rozsiahle záplavy na juhozápade Líbye, kde zahynuli štyria ľudia a vyše 2500 obyvateľov muselo urýchlene opustiť svoje domovy. V piatok to vo vyhlásení uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Lejaky sa začali 28. mája v meste Ghát, ktoré sa nachádza pri hranici s Alžírskom a približne 1300 kilometrov od metropoly Tripolis.



Vo vyhlásení sa podľa tlačovej agentúry AP uvádzalo, že zranenia utrpelo ďalších 30 ľudí. Záplavy tiež zničili a zatarasili hlavné cesty a zatopili jedinú nemocnicu v Gháte, ktorá slúži 20.000 obyvateľom.



UNHCR poslal do Ghátu humanitárnu pomoc ako napríklad stany, matrace, prikrývky a ďalšie potrebné predmety, ktoré majú podľa očakávania dopraviť do mesta v priebehu piatka. Úrad OSN dodal, že tieto dodávky pomôžu 400 rodinám.