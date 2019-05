OSN zaradila na sankčný zoznam lídra pakistanskej militantnej skupiny

Sankcie voči Azharovi na tlačovej konferencii v Islamabade potvrdil hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí Mohammad Fajsál.

Naí Dillí 2. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) zaradila na svoj sankčný zoznam lídra mimo zákon postavenej pakistanskej militantnej skupiny Džajš-e Mohammad Masúda Azhara. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AP, podľa ktorej ide o významné diplomatické víťazstvo pre Indiu.



Skupina sa prihlásila k zodpovednosti za februárový samovražedný útok v spornom Kašmíre, pri ktorom zahynulo 40 indických vojakov.



Sankcie voči Azharovi na tlačovej konferencii v Islamabade potvrdil hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí Mohammad Fajsál. Pridanie Azhara na čiernu listinu Bezpečnostnej rady OSN predstavuje cestovný zákaz, zmrazenie jeho majetku, ako aj zbraňové embargo. Opatrenie bolo prijaté menej než tri mesiace po kašmírskom útoku.



Kašmír je rozdelený medzi Pakistan a Indiu, pričom každá krajina si nárokuje jeho celé územie. Spory o tento región v minulosti priviedli obe jadrové krajiny na pokraj vojny.



India zintenzívnila svoje snahy o zaradenie Azhara na spomínaný zoznam po zabití svojich vojakov. Sankcie voči Azharovi boli odložené, pretože Čína ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN ich pri troch predošlých príležitostiach zablokovala.



Azhar (50) sa na sankčnú listinu dostal za svoju vedúcu úlohu v skupine Džajš-e Mohammad, ktorá má prepojenie na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida. Podporoval i aktivity samotnej al-Káidy, a to rozličnými spôsobmi vrátane dodávania zbraní alebo náborom nových členov.



Z väzenia v Indii ho prepustili v roku 1999 výmenou za 155 pasažierov na palube lietadla spoločnosti Indian Airlines, ktoré uniesli do Kandaháru v Afganistane.



Skupina Džajš-e Mohammad bola zaradená na sankčný zoznam v roku 2001 pre svoje väzby na al-Káidu, jej vodcu Usámu bin Lándina a hnutie Taliban. OSN tvrdí, že náborové plagáty skupiny Džajš-e Mohammad z roku 2008 "obsahovali Azharovu výzvu dobrovoľníkom, aby sa v Afganistane zapojili do boja proti západným silám".



"Na dnešok bude hrdý každý Ind. Ďakujem za podporu svetovému spoločenstvu a všetkým, ktorí veria v humanitárne hodnoty," napísal na Twitteri indický premiér Naréndra Módí.



India niekoľko dní po februárovom útoku v Kašmíre odpovedala náletmi v severnom Pakistane, ktoré si nevyžiadali žiadne obete. Pakistan následne reagoval zostrelením dvoch indických vojenských lietadiel a zajatím pilota, ktorého neskôr vrátili do vlasti. Včasnou intervenciou medzinárodného spoločenstva sa napätie medzi oboma krajinami zmiernilo.



India a Pakistan od získania nezávislosti v roku 1947 viedli tri vojny.



Pakistan uviedol, že jeho vyšetrovanie nepreukázalo žiadne priame prepojenie medzi Azharom alebo jeho skupinou a útokom na indických vojakov. Islamabad však požaduje od Indie viac dôkazov, aby mohol konať proti Azharovi.