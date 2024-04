OSN: Zásoby potravín na Haiti by sa mohli do konca apríla minúť

New York 12. apríla (TASR) - Svetový potravinový program (WFP) Organizácie Spojených národov (OSN) vo štvrtok upozornil, že jeho zásoby potravín na Haiti sa môžu minúť už do konca tohto mesiaca, keďže nekontrolovateľné násilie zo strany miestnych gangov znemožňuje prístup do tejto krajiny. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Karibský ostrovný štát Haiti je v stave akútnej krízy už od konca februára tohto roka, keď sa lídri miestnych gangov, ktoré ovládajú väčšinu hlavného mesta Port-au-Prince, spojili a začali útočiť na policajné stanice, väznice, letisko a prístav v snahe zvrhnúť premiéra Ariela Henryho.



V súvislosti s vlnou násilia je už mesiac uzatvorené tamojšie letisko i prístav. WFP vo vyhlásení uviedol, že v uplynulých týždňoch zintenzívnil svoju prácu na Haiti a od vypuknutia krízy zabezpečoval potraviny pre zhruba 500.000 ľudí, cituje AFP.



Potravinová agentúra OSN sa pokúšala získať potraviny od miestnych výrobcov, stále sa však obáva, že jej zásoby by sa koncom tohto mesiaca mohli minúť, uvádza sa vo vyhlásení.



"WFP má dostatok potravín v krajine len pre 175.000 ľudí na mesiac," uviedol riaditeľ WFP pre Haiti Jean-Martin Bauer. Ako dodal, agentúra potrebuje okamžité otvorenie prístavu i neobmedzený prístup nevyhnutne potrebný na zásobovanie potravinami v krajine.



Potravinová neistota na Haiti podľa WFP dosiahla najvyššiu úroveň od ničivého zemetrasenia z roku 2010.



V dôsledku pretrvávajúceho bránenia v prístupe k potravinám a inej pomoci, bolo zatiaľ financovaných len sedem percent z 674 miliónov dolárov požadovaných OSN na humanitárne projekty na Haiti, uviedol hovorca svetovej organizácie Stéphane Dujarric.



Haitský premiér Henry ešte 11. marca uviedol, že na svoju funkciu rezignuje. Stále však neba dokončená dohoda o dočasnej vláde, ktorá by ho mala nahradiť, pripomína AFP.



Dujarric upozornil, že v dôsledku násilia zo strany gangov majú tamojší obyvatelia obmedzený prístup aj k zdravotníckej starostlivosti v hlavnom meste Port-au-Prince. Nemocnica La Paix, ktorá je jediným väčším zdravotníckym zariadením, ktoré je stále otvorené, je "preťažená" a sanitky majú ťažkosti s prístupom do oblastí ovládaných ozbrojenými gangmi, dodal.