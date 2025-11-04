Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Zahraničie

OSN zastavila činnosť na afganskej hranici

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

V roku 2022 Taliban zakázal mimovládnym organizáciám zamestnávať afganské ženy a v roku 2023 toto opatrenie rozšíril aj na agentúry OSN.

Autor TASR
Kábul 4. novembra (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok pozastavila činnosť na kľúčovom hraničnom priechode medzi Afganistanom a Iránom. Ako povedal agentúre AFP predstaviteľ OSN, súvisí to s najnovším obmedzením vlády Talibanu pre afganské pracovníčky, píše TASR.

„OSN a humanitárni partneri dnes pozastavili činnosť na hranici medzi Afganistanom a Iránom v Islam Qala po zavedení dodatočných obmedzení, ktoré bránia ženám z radov národných zamestnankýň OSN a partnerských organizácií pôsobiť na hranici,“ povedal humanitárny koordinátor OSN v Afganistane Indrika Ratwatte.

Nešpecifikoval povahu nových obmedzení, ale varoval, že vytvárajú „bezprostredné operačné výzvy“ a „ďalšie riziká pre vracajúcich sa ľudí, najmä ženy a dievčatá“.

„Bez ženského personálu nemôžeme kolektívne pomáhať vracajúcim sa ženám a deťom v podmienkach dôstojnosti a rešpektu,“ povedal Ratwatte. Úrady Talibanu bezprostredne nereagovali na žiadosť agentúry AFP o komentár.

V roku 2022 Taliban zakázal mimovládnym organizáciám zamestnávať afganské ženy a v roku 2023 toto opatrenie rozšíril aj na agentúry OSN.

Islam Qala je hlavným hraničným priechodom pre Afgancov vyháňaných z Iránu a z nich viac ako 60 percent tvoria ženy, uviedol predstaviteľ OSN.

Podľa OSN sa do krajiny tento rok celkovo vrátilo asi 2,2 milióna ľudí, z nich 1,7 milióna z Iránu a v Islam Qala to bolo viac ako 1,2 milióna Afgancov.

Roza Otunbajevová, vedúca misie OSN v Afganistane (UNAMA), v júli opísala situáciu v Islam Qala ako „skúšku našej kolektívnej ľudskosti“. Varovala, že mnohí navrátilci, najmä ženy, čelia pod vládou Talibanu traume, chudobe a obmedzenému prístupu k základným službám.
.

Neprehliadnite

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry