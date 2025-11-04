< sekcia Zahraničie
OSN zastavila činnosť na afganskej hranici
Autor TASR
Kábul 4. novembra (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok pozastavila činnosť na kľúčovom hraničnom priechode medzi Afganistanom a Iránom. Ako povedal agentúre AFP predstaviteľ OSN, súvisí to s najnovším obmedzením vlády Talibanu pre afganské pracovníčky, píše TASR.
„OSN a humanitárni partneri dnes pozastavili činnosť na hranici medzi Afganistanom a Iránom v Islam Qala po zavedení dodatočných obmedzení, ktoré bránia ženám z radov národných zamestnankýň OSN a partnerských organizácií pôsobiť na hranici,“ povedal humanitárny koordinátor OSN v Afganistane Indrika Ratwatte.
Nešpecifikoval povahu nových obmedzení, ale varoval, že vytvárajú „bezprostredné operačné výzvy“ a „ďalšie riziká pre vracajúcich sa ľudí, najmä ženy a dievčatá“.
„Bez ženského personálu nemôžeme kolektívne pomáhať vracajúcim sa ženám a deťom v podmienkach dôstojnosti a rešpektu,“ povedal Ratwatte. Úrady Talibanu bezprostredne nereagovali na žiadosť agentúry AFP o komentár.
V roku 2022 Taliban zakázal mimovládnym organizáciám zamestnávať afganské ženy a v roku 2023 toto opatrenie rozšíril aj na agentúry OSN.
Islam Qala je hlavným hraničným priechodom pre Afgancov vyháňaných z Iránu a z nich viac ako 60 percent tvoria ženy, uviedol predstaviteľ OSN.
Podľa OSN sa do krajiny tento rok celkovo vrátilo asi 2,2 milióna ľudí, z nich 1,7 milióna z Iránu a v Islam Qala to bolo viac ako 1,2 milióna Afgancov.
Roza Otunbajevová, vedúca misie OSN v Afganistane (UNAMA), v júli opísala situáciu v Islam Qala ako „skúšku našej kolektívnej ľudskosti“. Varovala, že mnohí navrátilci, najmä ženy, čelia pod vládou Talibanu traume, chudobe a obmedzenému prístupu k základným službám.
