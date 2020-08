OSN: Zatvorenie škôl pre koronavírus môže vyústiť do katastrofy

New York 4. augusta (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok varoval pred "generačnou katastrofou," ktorej čelí celý svet pre uzatvorenie škôl v dôsledku koronavírusovej pandémie. Píše o tom agentúra Reuters.



"Len čo sa nám podarí šírenie nákazy zvládnuť, musí byť našou najvyššou prioritou dostať študentov naspäť do škôl a vzdelávacích zariadení - najbezpečnejšie, ako vieme," povedal šéf OSN vo videohovore počas oficiálneho spustenia programu Save our Future.



Údaje z polovice júla ukazujú, že zatvorenie škôl nariadilo približne 160 krajín, čím postihlo viac ako miliardu žiakov. Najmenej 40 miliónov detí je predškolského veku.



Viac ako 250 miliónov detí svetovo nenavštevuje školy a iba štvrtina školákov v rozvojových krajinách sa v rámci tried naučí základy čítania, písania a počítania, vyjadril sa Guterres.



"Momentálne čelíme generačnej katastrofe, pre ktorú by sme mohli stratiť nespočetný ľudský potenciál. (Situácia) môže taktiež podkopať desaťročia pokroku a zhoršiť pevne zakotvené nerovnosti v rámci populácie" , povedal.



Svetovo sa koronavírusom nakazilo najmenej 18,1 milióna ľudí a vyžiadal si 689.000 obetí, píše Reuters.