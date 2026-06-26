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OSN: Zaznamenali sme bezprecedentný nárast počtu nových druhov drog
Globálny trh s ópiom a heroínom podľa správy naďalej výrazne ovplyvňoval zákaz pestovania maku, ktorý v roku 2022 zaviedlo vládne hnutie Taliban v Afganistane.
Autor TASR
New York 26. júna (TASR) - Počet užívateľov drog vo svete stúpa a čoraz rozšírenejšími sa stávajú silné a nebezpečné syntetické drogy, varoval v piatok Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa odhadov užívalo drogy v roku 2024 približne 331 miliónov osôb, uviedol dozorný orgán OSN vo Svetovej správe o drogách 2026. Ide o 6,2 percenta svetovej populácie vo veku 15 - 64 rokov, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcim 5,2 percenta v roku 2014.
Konope v roku 2024 naďalej patrilo k najpopulárnejším drogám medzi užívateľmi, nasledovali opiody, amfetamíny, kokaín a extáza, uvádza UNODC. Nové syntetické opioidy ako fentanyly, nitazény a orfíny sa však stávajú čoraz dostupenejšími, pričom sa využívajú ako náhrada heroínu.
„Zaznamenali sme bezprecedentný nárast počtu nových druhov drog, ktoré sa objavili na trhu, a znepokojujúce je, že niektoré z nich sú silnejšie či nebezpečnejšie ako predtým,“ uviedla vo svojom vyhlásení riaditeľka UNODC Monica Jumanová.
Výrobcovia drog prichádzali so stále novými syntetickými drogami v snahe obísť predpisy a vyhnúť sa odhaleniu, uviedla agentúra. Na základe zaistených drog možno konštatovať, že v roku 2024 úrady odhalili „päťkrát viac druhov“ ako pred rokom 2000, ozrejmila.
„Počet nových psychoaktívnych látok, ktoré sa podľa správ objavili na trhoch... dosiahol v roku 2024 číslo 755, pričom 118 z nich bolo zaznamenaných po prvýkrát,“ uviedol UNODC.
Globálny trh s ópiom a heroínom podľa správy naďalej výrazne ovplyvňoval zákaz pestovania maku, ktorý v roku 2022 zaviedlo vládne hnutie Taliban v Afganistane. Tento krok viedol dílerov k hľadaniu syntetických alternatív, ako sú fentanyly. „Prechod od rastlinných opiátov k syntetickým látkam by mohol spôsobiť trvalú zmenu na globálnom trhu s opiodmi, čo by malo následky na spôsob užívania týchto drog i na škody s tým spojené,“ uviedol UNODC.
Organizácia takisto zaznamenala vznik nových trhov s metamfetamínom, ktorý sa vyrába prevažne v Mjanmarsku, no aj v Severnej Amerike, západnej a južnej Afrike a juhozápadnej Ázii. Takisto sa zvyšuje užívanie konope, a to aj v dôsledku jeho legalizácie a dekriminalizácie. Počet užívateľov vzrástol v rokoch 2014 až 2024 o 40 percent, pričom v roku 2024 užívalo konope takmer päť percent celosvetovej populácie vo veku 15 až 64 rokov.
Produkcia kokaínu je za desaťročie už viac než štvornásobná a pašeráci zvýšili dodávky zamerané nielen na etablované trhy v Európe, Amerike a Oceánii, ale aj na nové trhy v Afrike a Ázii, dodal UNODC.
Podľa odhadov užívalo drogy v roku 2024 približne 331 miliónov osôb, uviedol dozorný orgán OSN vo Svetovej správe o drogách 2026. Ide o 6,2 percenta svetovej populácie vo veku 15 - 64 rokov, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcim 5,2 percenta v roku 2014.
Konope v roku 2024 naďalej patrilo k najpopulárnejším drogám medzi užívateľmi, nasledovali opiody, amfetamíny, kokaín a extáza, uvádza UNODC. Nové syntetické opioidy ako fentanyly, nitazény a orfíny sa však stávajú čoraz dostupenejšími, pričom sa využívajú ako náhrada heroínu.
„Zaznamenali sme bezprecedentný nárast počtu nových druhov drog, ktoré sa objavili na trhu, a znepokojujúce je, že niektoré z nich sú silnejšie či nebezpečnejšie ako predtým,“ uviedla vo svojom vyhlásení riaditeľka UNODC Monica Jumanová.
Výrobcovia drog prichádzali so stále novými syntetickými drogami v snahe obísť predpisy a vyhnúť sa odhaleniu, uviedla agentúra. Na základe zaistených drog možno konštatovať, že v roku 2024 úrady odhalili „päťkrát viac druhov“ ako pred rokom 2000, ozrejmila.
„Počet nových psychoaktívnych látok, ktoré sa podľa správ objavili na trhoch... dosiahol v roku 2024 číslo 755, pričom 118 z nich bolo zaznamenaných po prvýkrát,“ uviedol UNODC.
Globálny trh s ópiom a heroínom podľa správy naďalej výrazne ovplyvňoval zákaz pestovania maku, ktorý v roku 2022 zaviedlo vládne hnutie Taliban v Afganistane. Tento krok viedol dílerov k hľadaniu syntetických alternatív, ako sú fentanyly. „Prechod od rastlinných opiátov k syntetickým látkam by mohol spôsobiť trvalú zmenu na globálnom trhu s opiodmi, čo by malo následky na spôsob užívania týchto drog i na škody s tým spojené,“ uviedol UNODC.
Organizácia takisto zaznamenala vznik nových trhov s metamfetamínom, ktorý sa vyrába prevažne v Mjanmarsku, no aj v Severnej Amerike, západnej a južnej Afrike a juhozápadnej Ázii. Takisto sa zvyšuje užívanie konope, a to aj v dôsledku jeho legalizácie a dekriminalizácie. Počet užívateľov vzrástol v rokoch 2014 až 2024 o 40 percent, pričom v roku 2024 užívalo konope takmer päť percent celosvetovej populácie vo veku 15 až 64 rokov.
Produkcia kokaínu je za desaťročie už viac než štvornásobná a pašeráci zvýšili dodávky zamerané nielen na etablované trhy v Európe, Amerike a Oceánii, ale aj na nové trhy v Afrike a Ázii, dodal UNODC.