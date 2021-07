OSN zdokumentovala systematické mučenie väzňov počas vojny v Donbase

Kyjev 2. júla (TASR) - Úrad Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR) zverejnil v piatok správu, v ktorej zdokumentoval systematické mučenie, sexuálne násilie a ďalšie formy zlého zaobchádzania s osobami, ktoré počas siedmich rokov zadržali znepriatelené strany konfliktu na východnej Ukrajine. Informovala o tom agentúra AP.



Zlé zaobchádzanie s väzňami bolo obzvlášť rozšírené v počiatočných fázach vojny v Donbase, v rokoch 2014-15, ale v menšej miere pokračuje až do súčasnosti, uvádza sa v správe OHCHR.



"Je neprijateľné, že ani sedem rokov po vypuknutí konfliktu sa toto do očí bijúce porušovanie ľudských práv do značnej miery nijako nerieši... Mučenie nemožno za nijakých okolností ospravedlniť," komentovala zistenia správy Matilda Bognerová, vedúca misie OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine.



Konflikt na východnej Ukrajine, kde ukrajinská armáda bojuje proti proruským separatistom si od roku 2014 vyžiadal už viac ako 14.000 životov. Úrad Vysokej komisárky odhadol, že od apríla do 2014 do apríla 2021 bolo v súvislosti s vojnou v Donbase zadržaných 7900-8700 ľudí, z toho 3600-4000 ukrajinskými vládnymi silami či úradmi a ďalších 4300-4700 separatistami.



Podľa správy využívali obe znepriatelené strany tajné detenčné zariadenia, na ktoré nedozeral žiaden prokurátor a do ktorých nemali prístup nijakí pozorovatelia monitorujúci dodržiavanie ľudských práv.



Ukrajinská strana prestala takéto tajné väznice využívať v roku 2017, Moskvou podporovaní separatisti ich však podľa správy prevádzkujú dodnes. Väzni sú v nich zadržiavaní bez akejkoľvek možnosti komunikácie s vonkajším svetom; návštevy príbuzných ani pozorovateľov v nich nie sú povolené, uvádza OHCHR.



Autori správy odhadli, že v rokoch 2014-21, bolo mučeniu a zlému zaobchádzaniu vystavených 1500-4000 väzňov zadržiavaných ukrajinskou stranou a okolo 2500 osôb väznených separatistami. Odhaduje sa, že medzi nimi bolo aj zhruba 340 obetí sexuálneho násilia.



Podľa OHCHR obe strany konfliktu využívali uvedené praktiky, aby zadržiavané osoby donútili priznať sa, kooperovať či prezradiť požadované informácie. Nezriedka sa však uplatňovali len s cieľom ponížiť, zastrašiť či získať peniaze a majetok za pomoci vydierania.



Obe strany využívali rôzne spôsoby mučenia vrátane bitia, dusenia, elektrošokov, znásilňovania, nútenej nahoty, odopierania jedla, vody, spánku a chodenia na toaletu, simulovaných popráv či hrozieb ublížením rodinným príslušníkom, uvádza sa v správe OHCHR.