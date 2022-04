OSN zháňa 80 miliónov dolárov na zabránenie výbuchu tankera

New York 9. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov v piatok vyzvala darcovské štáty, aby poskytli 80 miliónov dolárov (73,66 miliónov eur) na núdzovú operáciu, spočívajúcu v odstránení milióna barelov ropy z tankera kotviaceho od roku 1988 pri pobreží vojnou sužovaného Jemenu. Tanker môže kedykoľvek vybuchnúť alebo vytiecť a spôsobiť veľkú ekologickú katastrofu v Červenom mori. TASR správu prevzala zo servisu agentúry AP.



David Gressly, humanitárny koordinátor OSN pre Jemen, tvrdí, že tanker FSO Safer je "časovanou bombou", pretože veľký únik ropy z neho "by spôsobil obrovskú ekologickú a humanitárnu katastrofu v krajine, ktorá je už aj tak zdecimovaná viac ako siedmimi rokmi občianskej vojny."



"Ak peniaze nebudú k dispozícii v priebehu nasledujúcich šiestich týždňov, projekt sa nezačne načas a táto časovaná bomba bude tikať naďalej," vyhlásil Gressly.



Po rokoch rokovaní podpísala začiatkom marca OSN s húsijskými povstalcami memorandum o porozumení, ktoré umožňuje štvormesačnú núdzovú operáciu s cieľom eliminovať bezprostrednú hrozbu preložením ropy z tankeru Safer na iné plavidlo. Z dlhodobejšieho hľadiska sa v memorande hovorí o výmene tankera Safer za iné plavidlo, schopné uskladniť takéto množstvo ropy po dobu 18 mesiacov.



Gressly, ktorý podpísal memorandum v mene OSN, uviedol, že núdzový presun ropy z lode Safer sa musí začať začiatkom júna a skončiť do konca septembra, aby sa predišlo turbulentným vetrom a prúdom, ktoré začínajú v októbri a pokračujú v posledných mesiacoch roka, čo zvyšuje riziko rozpadnutia tankera.



Jemenská vláda tanker japonskej výroby kúpila v 80. rokoch minulého storočia. Loď slúžila na uskladnenie ropy z ropných polí predtým, ako túto ropu exportovali.