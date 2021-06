OSN žiada, aby školy venovali oblasti zdravia väčšiu pozornosť

Ženeva 23. júna (TASR) - Úrady OSN uviedli, že školy by mali vyvíjať viac úsilia v oblasti starostlivosti o verejné zdravie, informovala tlačová agentúra DPA.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v utorok predstavili štandardy a opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa.



Prepojenie medzi vzdelávaním a zdravím sa podľa týchto organizácií prejavilo najmä počas koronavírusovej pandémie. Pripomenuli zvýšenie hladiny stresu a problémy v oblasti duševného zdravia na školách.



Zatváranie škôl v dôsledku ochorenia COVID-19 spôsobilo, že približne 365 miliónov detí na prvom stupni vzdelávania nedostávalo jedlo v školských stravovacích zariadeniach.



Poskytovanie týchto jedál podľa WHO a UNESCO podporuje návštevnosť škôl a takisto znižuje výskyt anémie u dospievajúcich dievčat.



Deti a dospievajúci takisto chodia do škôl častejšie a ich školská dochádzka je dlhšia, keď školy venujú pozornosť hygiene, prevencii pred maláriou, sexuálnej výchove a starostlivosti o zrak.



Umývanie si rúk môže v chudobnejších krajinách podľa zmienených organizácií OSN znížiť mieru absencie až o 61 percent, pretože žiaci sú tak menej náchylní na získanie rôznych ochorení.