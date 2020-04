OSN žiada bojujúce strany v Jemene, aby obnovili mierové rozhovory

Saná 2. apríla (TASR) - OSN a západní spojenci vo štvrtok vyzvali, aby strany bojujúce v občianskej vojne v Jemene obnovili mierové rozhovory ešte predtým, ako sa do krajiny dostane koronavírus. Správu priniesla agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na zdroje z prostredia OSN.



OSN poslala návrh na obnovu mierových rozhovorov medzinárodne uznanej vláde, koalícii vedenej Saudskou Arábiou, ktorá ju podporuje, aj šiitským povstalcom známym ako húsíovia, ktorých podporuje Irán.



Húsiovia v súčasnosti kontrolujú hlavné mesto Saná, rovnako ako väčšinu ďalších dôležitých miest.



Podľa zdrojov agentúry Reuters sa osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths usiluje priviesť všetky strany k rokovaciemu stolu prostredníctvom videokonferencie.



Cieľom je vypracovať dokument, ktorý stanoví podmienky prímeria.



Griffithsova kancelária zdôraznila, že nutnosť mierových rozhovorov je vyššia než kedykoľvek predtým.



Jemen dosiaľ nepotvrdil ani jeden prípad nákazy koronavírusom. V krajine sa však šíri cholera, malária či horúčka dengue. Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (RSF) koncom marca upozornila na tamojšiu sanitárnu situáciu. Mnoho obyvateľov podľa nej nemá prístup k vode a mydlu - pričom časté a dôkladné umývanie rúk je považované za základ prevencie pred nakazením sa vírusom SARS-CoV-2.



Na humanitárnej pomoci je závislých asi 80 percent populácie Jemenu.



"Kancelária osobitného vyslanca pre Jemen podporuje strany v dosiahnutí dohody na celonárodnom prímerí a v rýchlom obnovení politického procesu s cieľom ukončiť vojnu," píše sa v stanovisku Griffithsovej kancelárie.



"Tento proces by mal cieliť takisto na spoločné úsilie postaviť sa hrozbe COVIDU-19," dodáva stanovisko. Všetky strany konfliktu by mali spoločne konzultovať možnosti zlepšenia kapacity krajiny zvládnuť vypuknutie epidémie koronavírusu.



Oficiálne mierové rokovania medzi protivníkmi sa naposledy konali v decembri 2018.



Minulý rok Saudská Arábia začala nepriame rozhovory s povstalcami, ktoré viedli k dočasnému utíchnutiu násilia. To sa však koncom roku 2019 opäť rozhorelo.



Na ukončenie konfliktu vyzval už minulý týždeň generálny tajomník OSN António Guterres. Všetky strany výzvu podporili, ale už o niekoľko dní neskôr húsiovia vypálili rakety na niektoré saudskoarabské mestá vrátane Rijádu. Saudskoarabi odpovedali útokmi na mestá Saná a Hudajda v Jemene.



"Problémom je, že každá zo strán chce mať pred začatím mierových rozhovor pod kontrolou čo najväčšie územie," uviedol jeden zo zdrojov agentúry Reuters.



Jemen je od roku 2014 v stave občianskej vojny. Tá vypukla, keď húsíovia ovládli hlavné mesto Saná. Koalícia vedená Saudskou Arábiou bojuje proti jemenským vzbúrencom od roku 2015.