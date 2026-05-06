OSN žiada Izrael o prepustenie aktivistov z lode smerujúcej do Gazy
OHCHR vyzýva Izrael, aby prestal využívať svojvoľné zadržiavanie.
Autor TASR
Ženeva 6. mája (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v stredu vyzval Izrael na okamžité prepustenie dvoch aktivistov z iniciatívy Global Sumud Flotilla, ktorých minulý týždeň zadržala izraelská pobrežná stráž a súd im opakovane predĺžil väzbu. OHCHR zároveň žiada vyšetrovanie „znepokojujúcich správ“ o zlom zaobchádzaní s dvojicou aktivistov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Španielsky občan Saif Abu Keshek a Brazílčan Thiago Ávila boli medzi desiatkami aktivistov, ktorí sa snažili prelomiť izraelskú námornú blokádu Pásma Gazy, a doviesť na toto palestínske územie humanitárnu pomoc. Izraelská pobrežná stráž minulý týždeň vo štvrtok v medzinárodných vodách pri Grécku zajala Kesheka a Ávilu spolu s približne 175 aktivistami. Dvojicu previezli do Izraela na výsluch, ostatných prepustili.
„Izrael musí okamžite a bezpodmienečne prepustiť členov (iniciatívy) Global Sumud Flotilla Saifa Abu Kesheka a Thiaga Ávilu, ktorí boli zadržaní v medzinárodných vodách a prevezení do Izraela, kde sú naďalej držaní bez vznesenia obvinení,“ uviedol vo vyhlásení hovorca OHCHR Thameen Al-Kheetan.
„Nie je zločinom preukázať solidaritu a pokúsiť sa priniesť humanitárnu pomoc palestínskej populácii v Gaze, ktorá ju tak naliehavo potrebuje,“ dodal.
Zástupcovia Kesheka a Ávilu obvinili izraelské orgány zo zlého zaobchádzania s aktivistami.
OHCHR vyzýva Izrael, aby prestal využívať svojvoľné zadržiavanie a „široko a nejasne definovanú legislatívu týkajúcu sa terorizmu, nekonzistentnú s medzinárodnými ľudskými právami“.
Kheetan dodal, že Tel Aviv musí ukončiť svoju blokádu Pásma Gazy, umožniť a zabezpečiť vstup dostatočného množstva humanitárnej pomoci na toto obliehané palestínske územie.
Na prepustenie Kesheka a Ávilu v utorok vyzvali aj Brazília a Španielsko.
