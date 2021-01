OSN žiada krajiny, aby umožnili návrat deťom zo Sýrie do vlasti

New York 30. januára (TASR) - Šéf úradu OSN pre boj s terorizmom Vladimir Voronkov v piatok na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) krajiny vyzval, aby 27.000 deťom z tábora al-Hol v severovýchodnej Sýrii umožnili návrat do vlasti, informovala o tom v sobotu agentúra AP.



"Hrozivá situácia detí v tábore al-Hol je v súčasnosti jednou z najviac naliehavých otázok sveta," povedal Voronkov. Deti v tábore sú podľa neho "ponechané osudu" a hrozí im radikalizácia.



Mnohé z nich sú synovia a dcéry extrémistov z organizácie Islamský štát (IS), ktorá mala v minulosti pod kontrolou veľkú časť Iraku a Sýrie, píše AP.



Voronkov povedal, že deti v tábore pochádzajú zo 60 rôznych krajín. Zodpovednosť za tieto deti podľa Voronkova nesú tieto krajiny a nie Sýria alebo skupiny, ktoré tento tábor spravujú.



Tábor al-Hol je najväčší tábor pre utečencov a vysídlené osoby v Sýrii, pripomína AP. V súčasnosti sa tam podľa OSN nachádza takmer 62.000 ľudí.



Viac ako 80 percent z obyvateľov tábora sú ženy a deti. Mnohé z nich sa do tábora uchýlili po tom, ako Sýrske demokratické sily (SDF) v roku 2019 definitívne dobyli poslednú baštu IS v Sýrii.



Šéf úradu OSN pre boj s terorizmom zdôraznil, že k deťom treba pristupovať predovšetkým ako k obetiam a mladistvé osoby vo veku do 14 rokov by nemali byť zadržiavané a súdne stíhané.