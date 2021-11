OSN žiada prepustenie aktivistky, ktorá informovala o epidémii covidu

Ženeva 19. novembra (TASR) - Organizácia Spojených národov v piatok vyzvala Čínu, aby prepustila 38-ročnú aktivistku odsúdenú za správy o reakcii Číny na šírenie choroby COVID-19. Tejto bývalej právničke po sérii protestných hladoviek údajne hrozí smrť, informovala agentúra AP.



Šangajský súd vlani v decembri odsúdil bývalú právničku Čang Čan na štyri roky väzenia za správy o situácii z mesta Wu-chan, považovaného za pôvodné ohnisko pandémie nového koronavírusu.



Vo väzbe bola od mája 2020 pre podozrenie z "vyvolávanie problémov" - čo je nejasne definované obvinenie, ktoré sa podľa agentúry AP v Číne často používa v súvislosti s politickými kauzami.



Hovorkyňa OSN Marta Hurtadová v piatok v Ženeve zverejnila vyhlásenie, v ktorom OSN vyzýva čínske úrady, "aby zvážili okamžité a bezpodmienečné prepustenie Čang - prinajmenšom z humanitárnych dôvodov - a aby jej poskytli okamžitú život zachraňujúcu zdravotnú starostlivosť, rešpektujúc pri tom jej vôľu aj jej dôstojnosť".



Čang vo februári roku 2020 odcestovala do Wu-chanu, aby podala správu o chaose v tomto epicentre pandémie, a vo svojich videách nahrávaných na smartfón spochybňovala spôsob, ako úrady riešili epidémiu.



Na protest proti svojmu uväzneniu a odsúdeniu Čang vyhlásila a držala niekoľko hladoviek. Jej rodina nedávno upozornila, že Čang trpí podváhou a "nebude už dlho žiť".



Hurtadová informovala, že Úrad vysokej komisárky OSN pre ľudské práva v komunikácii s čínskymi úradmi opakovane vyjadroval znepokojenie nad prípadom Čang a okrem iného požiadal o "objasnenie trestného konania vedeného proti nej v dôsledku toho, čo sa javí ako legitímne novinárske aktivity".



Čang patrí do skupiny štyroch občianskych aktivistov - neprofesionálnych novinárov zadržaných po zverejnení správ o pomeroch vo Wu-chane: okrem nej sú perzekvovaní aj Čchen Čchiou-š', Fang Pin a Li Cche-chua.



Hurtadová v súvislosti s ich aktivitami zdôraznila, že "slobodný tok relevantných informácií má mimoriadny význam v počiatočných štádiách krízových situácií, ako sú núdzové situácie v oblasti verejného zdravia".



Čínska vláda čelí obvineniam, že na začiatku pandémie utajovala dôležité informácie, ktoré mohli pomôcť spomaliť šírenie vírusu.



Momentálne v Číne sporadicky vznikajú lokálne ohniská nákazy, aj keď iné často sveta zažívajú ďalšiu vlnu pandémie. Čínska vláda momentálne pracuje s naratívom, v ktorom zásluhy za návrat života takmer do normálu pripisuje vládnucej komunistickej strane.