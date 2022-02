OSN žiada bezpečný prístup k Ukrajincom, domovy opustili 100.000 ľudí

New York 25. februára (TASR) - Humanitárni pracovníci potrebujú "bezpečný a neobmedzený" prístup k ľuďom v núdzi na Ukrajine, na ktorú útočia ruské invázne vojská. V piatok to uviedol námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths, informovala agentúra AFP.



OSN zatiaľ nevie, koľko ľudí na Ukrajine potrebuje humanitárnu pomoc, povedal Griffiths novinárom v sídle OSN v New Yorku. Podľa OSN bolo v dôsledku vojny vysídlených už 100.000 Ukrajincov, námestník však očakáva, že svoje domovy bude musieť opustiť ešte ďalších 1,8 milióna ľudí.



Hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) predtým v piatok uviedla, že organizácia sa pripravuje na až štyri milióny utečencov z Ukrajiny v prípade, ak bude ruská vojenská agresia naďalej eskalovať.



"Potrebujeme bezpečný, ničím nerušený prístup pre našich humanitárnych pracovníkov do všetkých oblastí Ukrajiny postihnutých konfliktom... hneď, ako to bezpečnostná situácia umožní," povedal Griffiths.



Všetky nevyhnutne potrebné pracovné tímy OSN zatiaľ zostanú na Ukrajine, dodal Griffiths s tým, že ostatní zamestnanci a ich rodiny dočasne odcestovali do zahraničia.



Šéf Kremľa Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že spúšťa rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území a v piatok ráno vstúpili aj do okrajových štvrtí Kyjeva.