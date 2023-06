OSN žiada Rusko, aby neblokovalo pomoc obetiam pretrhnutia priehrady

New York 19. júna (TASR) — Organizácia Spojených národov v nedeľu vyzvala Rusko, aby prestalo blokovať dodávky humanitárnej pomoci do oblastí na východe Ukrajiny, ktoré má pod svojou kontrolou a zaplavila ich voda po pretrhnutí Kachovskej priehrady. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vláda Ruskej federácie zatiaľ odmieta našu žiadosť o prístup do oblastí pod jej dočasnou vojenskou kontrolou," uviedla vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu koordinátorka humanitárnej pomoci OSN pre Ukrajinu Denise Brownová.



OSN bude podľa nej naďalej robiť všetko, čo je v jej silách, aby sa pomoc dostala ku všetkým ľuďom — vrátane tých, ktorí trpia v dôsledku zničenia priehrady, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.



"Vyzývame ruské úrady, aby konali v súlade so svojimi záväzkami podľa medzinárodného humanitárneho práva," dodala Brownová.



K pretrhnutiu Kachovskej priehrady na rieke Dneper došlo ráno 6. júna. Voda zaplavila rozsiahle oblasti Chersonskej oblasti pod ruskou a ukrajinskou kontrolou, prinútila tisíce ľudí opustiť svoje domovy a vyvolala obavy z ekologickej katastrofy.



Kyjev obvinil Moskvu, že priehradu vyhodila do vzduchu, zatiaľ čo Rusko tvrdí, že sa pretrhla v dôsledku poškodenia spôsobeného ostreľovaním ukrajinskými silami.



Úrady v oblastiach na ľavom brehu Dnepra ovládaných Ruskom v sobotu oznámili, že počet obetí záplav sa zvýšil na 29. Predstavitelia v oblastiach pod kontrolou Ukrajiny hlásili 16 mŕtvych a 31 nezvestných.